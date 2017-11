Töten und töten lassen

Dem Terror auf der Spur: ZDF-Ermittler Dengler (Ronald Zehrfeld) versucht, den Tathergang zu verstehen Foto: ZDF/ Julia Terjung

Am heutigen Montag um 20.15 Uhr strahlt das ZDF »den Fernsehfilm der Woche« aus. Es ist die Verfilmung des Kriminalromans »Die schützende Hand« von Wolfgang Schorlau. Das vor zwei Jahren erschienene Buch geht mit fiktiven Figuren, aber gestützt auf reales Ermittlungsmaterial der Frage nach, wie Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt ums Leben kamen. Laut Generalbundesanwalt waren sie zusammen mit Beate Zschäpe die einzigen Mitglieder der Terrorgruppe »Nationalsozialistischer Untergrund« (NSU).

Mundlos und Böhnhardt wurden am 4. November 2011 von Polizisten in einem Wohnwagen in Eisenach tot aufgefunden. Die Beweisführung des von Schorlau erfundenen, früheren BKA-Beamten Georg Dengler gipfelt darin, dass die offizielle Version der polizeilichen Ermittler zum Geschehen im Wohnwagen – »Mundlos erschießt Böhnhardt, Mundlos legt Feuer, Mundlos erschießt sich selbst« – falsch sei. Am Tatort wurden zwei Patronenhülsen gefunden, was bedeuten würde, dass Mundlos eine davon aus seinem Gewehr ausgeworfen hat, nachdem er sich selbst in den Kopf geschossen hatte. Im übrigen fanden Gerichtsmediziner kein Rauchgas in der Lunge von Mundlos, das er nach der Brandlegung aber hätte einatmen müssen. Schorlau lässt Dengler weitere, den Ermittlungsprotokollen entnommene Indizien zusammentragen, die allesamt eins besagen: So wie es offiziell gewesen sein soll, war es nicht.

Na und?

Eine Verschwörung also oder – in den Worten Schorlaus in einem WDR-Interview – »nicht Behördenversagen, sondern planvolles Vorgehen«. Wer derartiges hierzulande ausspricht, ist als Verschwörungstheoretiker ausgemacht, gilt also als nicht ganz zurechnungsfähig. Nun sind Verschwörungstheorien tatsächlich zu nichts gut außer zur Erklärung von Verschwörungen. Die es aber, so der herrschende Aberglaube, im Rechtsstaat nicht geben kann und zwar aus dem Grund, weil er Rechtsstaat ist. Zu jedem Aberglauben gehört Argumentabwehr durch Zirkelschlüsse. 40 Prozent der Thüringer Neonazis standen auf der Payroll des Landesamtes für Verfassungsschutz? Na und? In Größenordnungen Akten vernichtet? Spielt keine Rolle, jedenfalls nicht im Münchner Prozess gegen Beate Zschäpe. Selbst der frühere Spiegel-Chefredakteur Stefan Aust hielt vor dem NSU-Untersuchungsausschuss des Baden-Württemberger Landtags fest: Die einzige Verschwörungstheorie in diesem Fall sei das behauptete Unwissen des Verfassungsschutzes.

Aber da sind noch jene, die frei nach Christian Morgensterns »Unmöglicher Tatsache« messerscharf schließen, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. In der Internetausgabe der Heidelberger Stimme fragte am 13. Oktober Sven Hauberg nach einer Vorführung des neuen, nun schon dritten Dengler-Films: »Der Staat, ein Mörder?«. Seine Antwort: Dies sei »eine dreiste Verschwörungstheorie«. Ein Film, »der schamlos Fiktion und Tatsachen vermischt, ist jedenfalls kaum der geeignete Ort, um für Aufklärung zu sorgen.« Er hinterlasse »ein völlig undifferenziertes Misstrauen gegenüber dem Staat. Und das in Zeiten wie diesen.« Die exakte und stets erläuterte Unterscheidung zwischem Fiktivem und Tatsächlichem ist allerdings ein Geheimnis des Erfolgs aller acht Dengler-Krimis Schorlaus. Es sind deswegen so ziemlich die einzigen Kriminalromane mit Nachworten zu den Fakten. Wer von Vermischung schreibt, fälscht schamlos.

Eine Blutspur

So sind die Zeiten. Dazu gehört, dass dieser Staat in Afghanistan, im Irak und in Syrien täglich tötet oder töten lässt, in der Sahara an die 1.000 Soldaten stationiert hat, die dort vermutlich auch nur Brunnen bohren und Mädchenschulen errichten, wie es die Bundeswehr am Hindukusch zur Landesverteidigung schon seit 16 Jahren tut. Von Staats wegen hat das Gedächtnis kurz zu sein, aber das löscht sich der deutsche Zeitungsschreiber auch gern selbst. Was zählen an die 140 Afghanen, die 2009 beim Bombardement auf Befehl eines deutschen Oberst zu Tode kamen? Egal, dieser Staat tötet nicht. Der Oberst ist heute General. Kein Mord, bei dem die Ermittlungsbehörden nicht zärtlich werden, wenn der Täter Neonazi ist? So einer kann in diesem Land eine Elefantenspur zu seinen Motiven hinterlassen, auf Rassismus, Hass auf Ausländer und faschistische Gesinnung kann einfach keiner kommen. So geschah es zehn Jahre lang bei der »Suche« nach dem NSU, so ist es üblich in der Bundesrepublik, wo seit 1990 Neofaschisten mindestens 181 Menschen ermordeten. Jüngstes Beispiel ist der Attentäter vom Münchener Olympia-Park am 22. Juli 2016, dem Jahrestag des Breivik-Massenmords in Norwegen.

Armee und Geheimdienste dieses Landes hinterlassen eine Blutspur. Ihre Gründer machten dort weiter, wo sie 1945 gezwungenermaßen aufhören mussten und dann im Kalten Krieg gewissen Beschränkungen unterlagen. Seit 1999 aber wurden Bombardieren, Zerstören und Vernichten von Menschen im Ausland wieder derart Gewohnheit, dass einer wie der Heidelberger Stimme-Autor das wie die Mehrheit seiner Landsleute nicht mehr mitbekommt. Die deutschen Bomben fallen fern vom heimischen Kamin.

Rechte sind keine Mörder

In der Bundesrepublik begann mit dem tödlichen, rechtsterroristischen Anschlag auf Vietnamesen in Hamburg im August 1980 und dem Oktoberfestattentat im Folgemonat noch zu Zeiten des geheimen NATO-Netzwerks, das 1989 unter dem Namen »Gladio« bekannt wurde, eine Serie. Sie führte über die Mordanschläge von Mölln 1992 und Solingen 1993 zu den zehn Morden des NSU und zum Münchner Attentäter vom 22. Juli 2016. Der Verfassungsschutz, besagen Indizien, war fast immer dabei. Dieser Staat tötet nicht? Na ja, vielleicht manchmal, notgedrungen und nicht ganz rechtskonform, aber auf jeden Fall gilt: Rechte sind keine Mörder. Bei Linken ist das, wie kürzlich der Predigt des Bundespräsidenten zur Erinnerung an Hanns Martin Schleyer zu entnehmen war, ganz anders.

Damit das so bleibt, wird allerhand getan. Schorlau lässt »Die schützende Hand« durch eine fiktive, aber auf realer Vorlage beruhende Figur verkörpern. Wer sich an den beamteten Staatssekretär im Bundeskanzleramt und Beauftragten für die Nachrichtendienste des Bundes, Klaus-Dieter Fritsche, zuvor unter anderem von 1996 bis 2005 Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, erinnert fühlt, kommt den Intentionen des Autors vermutlich nahe. Fritsches Job wurde 2013 von Angela Merkel neu geschaffen. War zwei Jahre nach dem 4. November 2011 wohl nötig.

Schorlau und der Journalist Ekkehard Sieker haben noch vor der Ausstrahlung des im vergangenen Jahr produzierten Films nachgelegt. In einem zusätzlichen Nachwort zur im April 2017 erschienenen Taschenbuchausgabe des Kriminalromans weisen sie nach, dass nach den Obduktionsergebnissen der Jenaer Rechtsmedizin Mundlos und Böhnhardt »mindestens zwölf Stunden vor ihrer Verbringung in die Auffindeposition im Wohnmobil zu Tode gekommen sein« müssen. Ob diese ausführlich und plausibel begründete Schlussfolgerung in diesem Staat noch irgend etwas bewirkt, darf bezweifelt werden. Fritsche herrschte jedenfalls die Mitglieder des NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestages im Oktober 2012 an, sie beteiligten sich mit ihrer Tätigkeit an einem »Skandalisierungswettbewerb«. »Staatsgeheimnisse« dürften nicht bekannt werden. Wo so einer das Sagen hat, findet Aufklärung von Staatsverbrechen höchstens noch im Krimi oder Film statt. Der von Fritsche besonders angegriffene Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, Sebastian Edathy, legte im Februar 2014 sein Amt nieder, nachdem die Justiz wegen des Besitzes von kinderpornographischem Material ermittelte. Es muss nicht immer gleich Leichen geben.