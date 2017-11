Angriff auf Demonstrationsfreiheit

Mindestens 6.000 Menschen sind am Sonnabend in Düsseldorf gegen die Verbote kurdischer und demokratischer Organisationen sowie für die Freiheit aller politischen Gefangenen in der Türkei auf die Straße gegangen. Viele Demonstranten trugen Fahnen mit Porträts des inhaftierten Chefs der kurdischen Arbeiterpartei PKK, Abdullah Öcalan. Große Teile des Demonstrationszugs wurden stundenlang eingekesselt und immer wieder Menschen von Polizisten mit Pfefferspray und Schlagstöcken attackiert. (jW)