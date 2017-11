Lieblingsgemüse

Zu jW vom 17. Oktober: »Invasive Arten und Weisen«

Lieber Helmut Höge, deine Kolumne lese ich immer sehr gerne (…). Das Tomatenbuch von Annemieke Hendriks habe ich sogleich erstanden, weil es für mich als Patentanwalt, der das »Schrumpeltomaten«-Patent vertreten hat, von besonderem Interesse war. Insbesondere als ich lesen musste, dass Rijk Zwaan erneut ein Patent auf die Schrumpeltomate erhielt, war meine Neugier geweckt. Leider musste ich beim Nachlesen feststellen, dass das nicht so ganz stimmt. Auf Seite 104, zweiter Absatz, geht es zwar zuerst um die Schrumpeltomate, aber das weiter unten erwähnte Tomatenpatent von Rijk Zwaan scheint sich auf etwas anderes zu beziehen. Egal, jedenfalls habe ich jetzt ein interessantes Buch über eines meiner Lieblingsgemüse im Regal stehen.

Olaf Malek, per E-Mail

Wählen gehen!

Zu jW vom 24. Oktober: »Infrastrukturprogramm für rechts«

Wer rechtsextreme Parteien schwächen will, muss unbedingt wählen gehen. Möchte man verhindern, dass Faschisten den Bundestag als Bühne nutzen und von derartigen finanziellen Zuwendungen profitieren, so muss man seine Stimme nutzen und zur Wahl gehen. Und zwar am besten mit der Entscheidung für eine linke Partei, die auch über die Fünfprozenthürde kommt. Natürlich kann man unzufrieden sein mit dem, was die Linke in den Parlamenten erreicht hat, und es wurden auch Fehler gemacht. Aber was ist die Alternative? Soll man die Parlamente den Faschisten und Marktradikalen überlassen? Ich fände es fatal! Dass sowohl AfD wie auch die FDP zweistellig in den Reichstag einziehen konnten, ist jedenfalls eine Schande für dieses Land.

Christian Hecker, per E-Mail

Gewollte Missstände

Zu jW vom 24. Oktober: »Beerdigungskandidat des Tages: Mietpreisbremse«

(…) Wer sich jemals etwas von der Mietpreisbremse erhofft hat, sollte sich klarmachen: Wenn man den Wohnbedarf nur zu beispielsweise 80 Prozent deckt, spart man 20 Prozent der Baukosten und kann sich außerdem aufgrund des sorgfältig knapp gehaltenen Angebots über fortgesetzt steigende Mieten freuen. Wer seine Ersparnisse in Immobilien angelegt hat, (…) ist daher naturgemäß nicht daran interessiert, den dramatischen Anstieg der Mieten abzubremsen. Die Mietpreisbremse war folglich von Anfang an nur ein Popanz und hat in Wirklichkeit niemals funktionieren sollen, denn dass überwiegend akademisch gebildete und von hochkarätigen Fachleuten beratene Politiker auch im Laufe von Jahren nicht imstande sind, eine wirksame Mietpreisbremse einzurichten, ist ja wohl nicht glaubhaft. Im Gegenteil: Jeder einzelne über Jahre hinweg nicht behobene Missstand in unserem Land – von prekären Arbeitsverhältnissen bis zum Verfall der Infrastruktur – ist mit Sicherheit gewollt, weil es Leute gibt, die von ihm profitieren.

Reinhard Sieber, per E-Mail

Sündenbock Oswald

Zu jW vom 28./29. Oktober: »Noch länger geheim«

(…) Ich bin davon überzeugt, dass Lee Harvey Oswald nicht an Kennedys Ermordung beteiligt war. Oswald hätte Kennedys Wagen, statt bequem von vorne zu schießen, sinnloserweise passieren lassen, innerhalb von sechs Sekunden drei Schüsse (inklusive Nachladen) abfeuern und aus schlechtem Winkel inklusive Hindernis treffen müssen – und das als, wie seine Armeeakten belegen, bestenfalls durchschnittlicher Schütze. Danach hätte er in nur 90 Sekunden das Gewehr abwischen und verstecken sowie vom sechsten in den zweiten Stock sprinten müssen (…). Oswald hatte recht, er war nur ein Sündenbock – weil klar ist, dass nur fiese Linke den Präsidenten töten würden. Dabei spricht Knut Mellenthin ja schon an, dass es wohl ganz andere Kreise waren, die sich einen anderen, aggressiveren Präsidenten gewünscht haben. Diese Kreise haben auch viel mehr Erfahrung im Eliminieren unbequemer Personen …

Ralph Petroff, per E-Mail

Merkels verpasste Chance

Zu jW vom 30./31. Oktober: »Ein zwiespältiges Erbe«

Da haderte der alte Luther zwar mit dem Frühkapitalismus, war auf Fugger und Konsorten nicht gut zu sprechen, aber leider vergaß er, das alttestamentarische »Jubeljahr« wiedereinzuführen, das ja regelmäßig die Streichung aller Schulden vorschrieb. Das hätte die »mächtigste Frau« der Welt nun endlich nachholen können – den Griechen, den Städten, den Menschen, welche ohne Licht und Gas dasitzen, allen Schuldnern die Schulden zu erlassen! Meine Aufzählung ist natürlich unvollständig. Das hätte der evangelischen Pastorentochter einen Eintrag in die Geschichtsbücher eingebracht – verdientermaßen. Heißt es nun wieder 500 Jahre warten?

Rudolf Jahn, Hannover

Jetzt erst recht

Zu jW vom 30./31. Oktober: »Berliner ­Behördenschikane«

Wenn ich das richtig verstehe, wird das Verbot von Ständen bei der Luxemburg-Liebknecht-Ehrung, an denen Essen, Trinken und Bekleidung angeboten wird, mit dem neuen Sicherheitskonzept nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz begründet. Dann muss dieses neue Sicherheitskonzept doch logischerweise für alle Veranstaltungen gelten, oder? Na, da bin ich ja mal sehr gespannt, wie die Weihnachtsmärkte in diesem Jahr ohne die Stände mit Essen, Getränken und Bekleidung aussehen werden! Hier hat das Bezirksamt wohl mal wieder weit über das Ziel hinausgeschossen. Dass eine solche Anordnung von einem Amt herausgegeben wird, das von einem Mitglied der Partei Die Linke geführt wird, gibt mir als Parteilosem doch sehr zu denken. Vielleicht sollte sich der Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Die Linke) mal sehr genau überlegen, in welcher Partei er Mitglied ist und ob sein Handeln mit den Zielen und Prinzipien dieser Partei vereinbar ist. Wie auch immer die Sache ausgeht – für mich steht fest: jetzt erst recht! Geht zur Luxemburg-Liebknecht-Demo am 14. Januar 2018 in Berlin!

Mario Weiß, per E-Mail