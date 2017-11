Hooligans erforschen

Grundfrage: Wo ist die Polizei? Foto: dpa

Es gibt ihn wieder, den gewaltbereiten Hooligan mit dem seltsamen Hobby, anderen Hooligans die Nase zu Brei und die Ohren zu Mus zu schlagen. Als im Herbst 2014 die Rechten in Dresden mit ihren Pegida-Aufmärschen begannen, wurde ihnen in den Medien zunächst von ein paar hundert Hooligans die Show gestohlen, die sich am 25. Oktober in Köln versammelten, um angeblich gegen die »salafistische Gefahr« zu demonstrieren und sich dabei Scharmützel mit der Polizei lieferten. Da traten »besorgte« biodeutsche Männer aus dem Schatten, in dem sie weitestgehend unbemerkt seit Jahren ihr Süppchen am Köcheln gehalten hatten. Sie zeigten sich in martialischen Posen, verstanden sich als eine nationale Bürgerwehr und waren um keinen rechten Spruch verlegen.

Nachdem in den Nullerjahren einige Ultragruppen Auffangbecken für den gewalttätigen Nachwuchs gewesen waren, lockten nun auch wieder die Truppenteile der Hooligans mit sadomasochistischen Erlebnissen. Um diese sonderbare Spezies kümmert sich Robert Claus in seinem neuen Buch »Hooligans: Eine Welt zwischen Fußball, Gewalt und Politik«. In Interviews und Texten nähert er sich den gegenwärtigen Aktivitäten der Hools im In- und Ausland an. Er beschreibt Überschneidungen mit den Rockern der Hells Angels, rechten Parteien und Kameradschaften sowie der MMA-Szene (Mixed Martial Arts) und befragt einen der einflussreichsten und bestinformierten deutschen Polizisten zu seinen jüngsten Erfahrungen.

Das liest sich flüssig und spannend, ein Buch, das man bis zum Ende nicht mehr aus der Hand legen mag. Zumal Claus ab und an recht nah am Geschehen war und sehr intensiv Feldforschung betrieben hat. Hut ab, den Mut hat nicht jeder Bücherproduzent! Er klärt über einzelne Verbindungen zwischen Hooligans und Ultras auf und begibt sich unter anderem auf Expedition nach Polen und Russland. Ein Must Read für jeden aufgeklärten Fußballfreund.