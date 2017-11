So geht Pressefreiheit

Vertreter von Twitter, Facebook und Google am Dienstag bei Senatsanhörung in Washington Foto: Jonathan Ernst /Reuters

Das Fazit ist ernüchternd: »Twitter ist zu einem Teil der (US-)Regierung und Propaganda geworden«, sagte Charlie Peach dem TV-Sender Russia Today (RT) am Montag. Die Antirassismusaktivistin aus dem US-Bundesstaat Georgia berichtete dort, dass ihr Konto bei dem Kurznachrichtendienst mit Tausenden Followern im September gesperrt worden sei. Die Begründung: Peach sei eine russische Agentin. Und davon sprachen weder FBI noch Staatsanwaltschaft, noch ordnete ein Gericht die Maßnahme an. Die Anordnung zur Sperrung und die »Begründung« kamen von dem angeblich neutralen Dienstleister selbst.

Peach erklärte, sie hätte sich während des Wahlkampfes im vergangenen Jahr kritisch gegenüber der Demokratischen Partei und deren Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton geäußert. Nun überlege sie, gegen den Konzern Twitter Inc. vor Gericht zu ziehen. Der Dienst soll rund 200 Kontos gesperrt haben, weil über sie angeblich Roboter (also sogenannte Bots) automatisiert Inhalte verbreiten, berichtete das russische Nachrichtenportal Sputnik ebenfalls am Montag.

Twitter ist ein digitaler Dienstleister, über den Kurznachrichten bis zu 140 Zeichen verschickt werden können. Das Firmenlogo mit dem blauen (zwitschernden) Vogel hat sich zu einer globalen Marke entwickelt. Der kostenlose Dienst finanziert sich über Werbung und existiert seit 2006. Mit über 3.600 Mitarbeitern in mehr als 35 Niederlassungen weltweit und 330 Millionen aktiven Nutzern ist er einer der am stärksten verbreiteten Informationsdienste der Welt. Allerdings ist das Unternehmen bislang wirtschaftlich nicht sonderlich erfolgreich. In den ersten zehn Jahren seiner Existenz hatte Twitter einen Verlust von mehr als zwei Milliarden US-Dollar angehäuft, wie CNN zum Firmenjubiläum 2016 berichtete.

Bemerkenswert: Zwar ist Werbung die Haupteinnahmequelle des Konzerns mit mehr als zwei Milliarden Dollar Jahresumsatz. Aber nicht jeder darf dort seine PR schalten. Vergangene Woche sprach das Unternehmen ein Verbot für Anzeigen russischer Medien aus. Das betrifft sowohl RT als auch Sputnik, das letztere Portal firmierte früher als staatliche Nachrichtenagentur RIA Nowosti. RT gilt als Privatunternehmen, das aber öffentliche Gelder von der Regierung erhält. Die Chefredakteurin von RT und Sputnik, Margarita Simonjan, zeigte sich nach dem Verbot entsetzt und verdächtigte das US-Unternehmen, mit Geheimdiensten zu kooperieren: »Ehrlich gesagt, habe ich nicht daran geglaubt, dass Twitter von amerikanischen Geheimdiensten geleitet wird. (...) Aber Twitter hat es gerade eben gestanden. Jammerschade«, sagte sie am 26. Oktober auf Sputnik.

Simonjan hatte dem Kurznachrichtendienst bereits am 5. Oktober vorgeworfen, während des US-Wahlkampfes noch ein »Exklusivangebot« unterbreitet zu haben. Damit sollte der russische Sender möglichst viele US-Wähler erreichen. »Je mehr Geld RT ausgeben würde, desto größer wäre die Reichweite unter amerikanischen Wählern, welche Twitter bereitstellen würde«, hatte RT in einem Kommuniqué bereits am 5. Oktober erklärt. Der Sender betont, gegen keine Vorschrift der Werberichtlinie verstoßen zu haben. Auch den Vorwurf, »Bots«, also anonyme Roboter, benutzt zu haben, um mehr Aufmerksamkeit für die eigene Berichterstattung zu erhalten, dementierte er. Zudem erklärte Simonjan auf RT, keine Fehlinformationen mit Absicht verbreitet zu haben. »Unsere einzige Sünde besteht darin, dass wir Hillary Clinton nicht unterstützt haben. Aber wir haben auch Trump nicht unterstützt«, so die Chefredakteurin.

Fehlende politische Unabhängigkeit von Twitter ist in der Vergangenheit mehrfach kritisiert worden. Das letzte Beispiel dafür war die Reaktion des Kurznachrichtendienstes auf die Drohungen des US-Präsident gegenüber Nordkorea. Donald Trump hatte in einem Tweet mitgeteilt, dass das Land bald »nicht mehr existieren« könnte. Die Verhaltensrichtlinien von Twitter bestimmen indes, dass »gewalttätige Drohungen oder Aufforderungen zur Gewalt gegen andere« sowie »Drohungen oder Aufforderungen zu Terrorismus« nicht toleriert werden dürfen. Im Fall des US-Präsidenten aber gäbe es eine Ausnahme. Wegen »öffentlichen Interesses«. Das Internetportal Basic Thinking zitierte Twitter: »Ob Donald Trump gegen diese Richtlinien verstoßen hat, bleibt offen. Fest steht jedoch, dass die Aussagen des US-Präsidenten für Twitter offensichtlich stets Nachrichtenwert haben.«

Immer wieder wird russischen Medien vorgeworfen, sich in die US-Wahl eingemischt zu haben. Laut einer Stellungnahme, die der Konzern dem US-Kongress übergab, sollen 126 Millionen Nutzer »Politikwerbung« aus Russland angezeigt haben, so das größte »soziale« Onlinenetzwerk der Welt. Ein Vergleich mit anderen Ländern zog die Firma anscheinend nicht. Es ist auch ungewiss, wie viele dieser Nutzer nicht einfach politisierte Menschen wie Charlie Peach sind.

Am Dienstag mussten Twitter, Facebook und Google im US-Kongress erstmals darüber berichten, ob Russland politische Anzeigen bei ihnen im großen Stil vor der Wahl plaziert und so versucht habe, die Wahlen zu beeinflussen. Und die Konzernvertreter strickten mit an der Legende: »Die ausländische Einflussnahme, die wir gesehen haben, war verwerflich«, sagte Colin Stretch von Facebook laut Nachrichtenagentur dpa.