Sea-Watch war im Jahr 2016 an der Rettung von rund 20.000 Flüchtlingen beteiligt. »Re: Retter oder Schlepper?« Foto: Sea-Watch e. V./ZDF

Re: Retter oder Schlepper?

Flüchtlingshelfer in der Kritik

Wenn man sich erinnert, wie die Tunnelgräber unter der Berliner Mauer als Retter gefeiert wurden – dann wird die jüngste Diskussion über die Hilfe für Geflüchtete besonders absurd. Klar, nach Italien kommen viele Flüchtlinge. Zwar haben in diesem Jahr weniger Menschen die lebensgefährliche Überfahrt von Nordafrika nach Süditalien gewagt, doch weiter fliehen viele Afrikaner. Die nichtstaatlichen Hilfsorganisationen (NGOs) würden zumindest teilweise mit den Schleppern paktieren, behauptet Rom. So habe sich ein regelrechter Fährdienst entwickelt, der mit Seenotrettung eigentlich nichts mehr gemein habe. Die NGOs weisen die Anschuldigungen zurück. Inzwischen werden die Flüchtlinge in Lagern auf EU-Kosten konzentriert und schwerst misshandelt. Wer kann da noch von »europäischen Werten« reden?

Arte, 19.40

Monitor

Berichte zur Zeit

Themen: Air-Berlin-Deal – ein abgekartetes Spiel zu Lasten der Mitarbeiter? Kein Asyl für Erdogan-Gegner –die Türkei, ein Rechtsstaat? Schöne neue Arbeitswelt: wie Digitalisierung Armut schafft. Stets verfügbar: wie Digitalisierung krank macht. Moderation: Georg Restle. Kann man nicht meckern. Und nicht geschimpft ist genug gelobt.

Das Erste, 21.45

Baron Blood

Ein wenig Erholung auf niedrigem Niveau. Der aufgeweckte Student Peter Kleist hat gerade sein Studium beendet und will vor seiner Dissertation eine kleine Auszeit nehmen. Er reist zu seinem Onkel Dr. Karl Hummel, um sich auf die Spuren seiner Vorfahren zu begeben. Das größte Interesse hat bei ihm sein im 16. Jahrhundert verstorbener Ahne Otto von Kleist geweckt. Dieser wurde zu Lebzeiten gefürchtet, weil er Spaß daran fand, Untertanen in seiner Folterkammer zu quälen und im Anschluss mit Pfählen auf dem Schlossdach aufzuspießen. Als Peter Kleist Jahrhunderte später in den Heimatort seines Vorfahren reist, ahnt er nicht, welches Unheil er damit heraufbeschwört. Horrorfilm! Mit Joseph Cotten (Becker/Der Baron), Elke Sommer (Eva). I/D 1972. Regie: Mario Bava.

Arte, 23.25