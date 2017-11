Durchdrehen

Was braucht es, bis einer durchdreht? Gummihandschuhe nahe dem Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) in München nach dem rechten Anschlag vom 22. Juli 2016 Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am 4. März 1988 betritt ein jugoslawischstämmiger Mann eine Polizeiwache in der oberbayrischen Stadt Dorfen. Zwei Beamte sind gerade dabei, die am selben Tag beschlagnahmten Waffen des Mannes zu registrieren, der Mitglied im Schützenverein ist und psychisch auffällig wurde. Er fordert diese zurück und eröffnet dann das Feuer. Er tötet die beiden Polizisten und wird bei einem folgenden Schusswechsel mit der gerufenen Verstärkung schwer verletzt. Er stirbt wenige Tage später. Insgesamt tötet er drei Polizisten. In Dorfen werden nach der Tat Migranten oder solche, die dafür gehalten werden, bespuckt und beschimpft. Am 5. April überfällt ein 20jähriger die Stadtsparkasse und nimmt Geiseln. Er bezeichnet sich selbst als »Nazi« und ist NPD-Mitglied. Er verlangt drei »Türken«, welche er aus Rache für den Amoklauf offensichtlich hinrichten will. Nach Verhandlungen kann er zur Aufgabe bewegt werden.

Leonhard F. Seidl orientiert sich in seinem neuen Roman »Fronten« an dem realen Fall, um sich der Themen Rassismus, Islamophobie und Rechtsterrorismus anzunehmen. In dem Buch läuft der Bosnier Ayyub Zlatar in einer Polizeiwache in der oberbayrischen Stadt Auffing Amok. Er kann die Erlebnisse von Flucht und Vertreibung aus Bosnien nicht vergessen. Immer wieder kommen die Bilder von Misshandlungen, Vergewaltigungen und Verfolgung in ihm hoch. Er fühlt sich permanent in Gefahr. Allein seine Waffen geben ihm ein Gefühl von Sicherheit und Macht. Als die Polizei sie ihm nimmt, dreht er durch.

Auch die Großeltern von Markus Keilhofer fühlen sich bedroht. Vom »Ami und vom Jud«, von Chemtrails und Gedankenlesern. Zum Schutz vor letzteren trägt der Opa seinen Aluminiumhut. Keilhofer selbst wird sich eine Uniform anziehen und Geiseln nehmen, um den Amoklauf Zlatars zu rächen – nicht in einer Sparkasse, sondern in einer Moschee. Seidl fügt eine dritte Figur ins Geschehen ein: die kurdische Ärztin Roja Özen. Sie ist zufällig in der Polizeiwache, als der Amoklauf stattfindet. Sie kommt mit dem Leben davon. Und wird damit zur Zielscheibe Keilhofers und des deutschen Staatsschutzes. Die Erlebnisse, die seine Protagonisten an verschiedenen Tagen in den Jahren vor dem Amoklauf gemacht haben, führt Seidl in einer Collage zusammen und ergänzt sie mit fiktiven Berichten und Zeitungsartikeln. Vorangestellt werden Eckdaten: Wer ist gerade Bundeskanzler, wer deutscher Meister, hat Xavier Naidoo gerade einen Hit oder Namika? Die Gesamtsituation der BRD eben.

Vor diesem Hintergrund kämpfen die Protagonisten gegen ihre Ängste, gegen die Demütigungen, die sie täglich erfahren. Die »Fronten« verlaufen zwischen ihnen und durch sie hindurch. Seidl schildert die Enge und den Mief in Keilhofers »Reichsbürger«-Familie ungemein trist. Rojas Alltag ist nicht minder belastend. Sie kämpft um Anpassung, gegen falsche Verdächtigungen und um ihre eigene politische Identität: Ihr Vater ist PKK-Sympathisant.

Seidl sagte in einem Interview mit der Gießener Allgemeinen, ihm gehe es darum aufzuzeigen, »wie Menschen so werden, wie sie werden, wie sie durch prägende Erlebnisse zerrieben werden«. Dabei ist sein Blick stark auf die Psyche der Protagonisten gerichtet. Ihre soziale Situation wie die größeren politischen Zusammenhänge werden nur angedeutet. Ihre Tristesse ist allgemein, eine politische Lösung nicht in Sicht. Es gibt keinen Ausweg.