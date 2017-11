Die lauteste Ruhe

Der Blick geht zum Horizont: Daniel Viglietti (1939–2017) Foto: Naoll MARY, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Daniel Viglietti, einer der bedeutendsten Sänger, Gitarristen und Songwriter Lateinamerikas, ist tot. Der 1939 in Uruguay geborene Musiker starb am Montag überraschend im Alter von 78 Jahren während einer Operation. Freunde und Weggefährten nahmen gestern in Montevideo mit einer Totenwache im Teatro Solís Abschied von dem bekanntesten Liedermacher des Landes. Sein letztes Konzert hatte Daniel Viglietti am Freitag in der Stadt Las Piedras dem vor 50 Jahren auf Befehl der CIA ermordeten argentinisch-kubanischen Revolutionär Che Guevara gewidmet. »Konsequent bis zum Ende«, kommentierte der linke Soziologe und Politiker Gustavo Leal den unerwartet zum Abschiedskonzert gewordenen Auftritt. Im Februar hatte Viglietti auf der Festveranstaltung zum 70. Geburtstag der Tageszeitung junge Welt mit seinem langjährigen Freund, dem Schauspieler Rolf Becker, und anderen auf der Bühne gestanden. Künstler in aller Welt äußerten nach dem Tod des Musikers und Aktivisten ihren Respekt vor dessen Werk und Wirken, viele stellen ihn auf eine Ebene mit Pablo Neruda.

Daniel Viglietti war einer der bekanntesten Vertreter des uruguayischen »Canto Popular« und ebenfalls an der Entwicklung des »Nueva Canción« beteiligt, dem neuen politischen Lied aus Argentinien, Chile und Uruguay, das vor einem halben Jahrhundert in ganz Lateinamerika populär wurde. Zu dessen Interpreten gehörten etwa der Kubaner Silvio Rodríguez wie auch der Chilene Victor Jara. Der als der Sänger der linken Tupamaro-Guerilla geltende Daniel Viglietti wurde 1972 in Uruguay verhaftet, sein Gefährte Victor Jara im September 1973 nach dem faschistischen Putsch in Chile von den Schergen der antikommunistischen Junta zu Tode gefoltert. Viglietti blieb dessen Schicksal erspart. Nach einer internationalen Solidaritätskampagne kam er frei und konnte das Land gerade noch verlassen, bevor die Militärs im Juni 1973 das Parlament auflösten. Der Sänger floh erst nach Argentinien und dann nach Paris. Der Live-Mitschnitt eines seiner ersten Konzerte in Frankreich nach der Freilassung enthielt Stücke wie »Nuestra Bandera« (Unsere Fahne) und »Por todo Chile« (Für unser Chile), die zu Hymnen seiner Generation revolutionärer Linker wurden. 1974 und 1980 trat Viglietti beim Festival des Politischen Liedes in der Hauptstadt der DDR auf. In einem Interview mit der jW sagte er 2010: »Wir wurden eine Zeit lang sehr oft als Protestsänger bezeichnet, womit man uns irgendwie einordnen wollte. Aber diese Bezeichnung war auch eine Art Ghetto. Ich singe Lieder, die zum Kampf auffordern, zum Kampf für die eigene Identität und für die Freiheit. (…) Ich beschreibe meine Lieder gerne als menschlich.« Kurz vor Ende der zwölfjährigen Militärdiktatur konnte der Musiker 1984 in seine Heimat zurückkehren, wo er in den letzten Jahren auch Radio- und Fernsehprogramme moderierte.

Viglietti bezeichnete sich selbst als »Guevarist«, nannte eines seiner bekanntesten Alben »Lieder für den neuen Menschen« (»Canciones para el hombre nuevo«, 1968). Die Großveranstaltung auf dem Platz der Revolution in Havanna, auf der Fidel Castro 1967 den Tod Che Guevaras verkündete, beschrieb er mit den Sätzen: »Es war eine gewaltige plötzliche Stille. Die lauteste Ruhe, die man sich vorstellen kann.« Kritikern des Revolutionärs trat er bis zuletzt entschieden entgegen. »Der Guevarismus war kein Scheitern, sondern eine Phase im Labyrinth der Geschichte«, sagte er im März gegenüber der jungen Welt und mahnte: »Wir müssen immer den Blick auf den Horizont richten (…). Wer ein Foto von mir machen möchte, dem sage ich, am liebsten wäre mir eins, auf dem ich mit der Gitarre in der Hand zum Horizont schaue.«