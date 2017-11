Tucholsky hat Recht, auch in Fragen des Internationalismus. Antimilitaristische Proteste in Hamburg 2003 Foto: Frank Rumpenhorst/ dpa

»Reicht die Bruderhand als schönste aller Gaben übern Graben, Leute, übern Graben –!« Diese Zeilen aus dem Tucholskygedicht »Der Graben« wurden auf der diesjährigen wissenschaftlichen Jahrestagung der Kurt-Tucholsky-Gesellschaft in Berlin (20.–22. Oktober) mehrfach zitiert, der Vorsitzende Ian King stimmte sogar Hanns Eislers Vertonung an. Der Schotte legte besonderen Wert auf den letzten Begriff des Tagungsthemas »Tucholsky, Die Weltbühne und Europa«. Dass diesmal der Internationalist (mit den zeitbezogenen Einschränkungen) im Mittelpunkt stand, zeigte sich u. a. in der zweimaligen Mitwirkung von Schülerinnen und Schülern, Studentinnen und Studenten aus Szczecin/Stettin. Dort hatte Tucholsky in seiner Kindheit gelebt und die ersten Schuljahre verbracht. In der heute polnischen Stadt wird sein Andenken hochgehalten. Als Dank bekam jeder der polnischen Germanistik-Spezialisten eine hübsche Tucholsky-Postkarte als Andenken, auch der blinde Student, der das Programm auf dem Saxophon begleitete. Wie hätte Tucholsky das kommentiert?

Diese Frage stellte sich im Verlauf der Tagung immer wieder, wenn von den schleichenden Fortschritten in Europa und von anwachsenden nationalistischen Tendenzen die Rede war. »Deutsche, kauft deutsche Zitronen!« hatte Tucholsky 1932 in seinem Gedicht »Europa« in der Weltbühne provokant gefordert. Zu Europa als Thema in der deutschen Literatur nach 1945 erläuterte der britische Germanist Stuart Parks, dass Gegenwartsthemen von bundesdeutschen Schriftstellern zunächst ausgeklammert wurden. In der DDR fand dagegen früh ein eigenes Gegenwartsgenre, der Aufbauroman, ein interessiertes Publikum.

Andere Referenten wandten sich Tucholskys Mitautoren in der Weltbühne zu. Lothar Persius beispielsweise wandelte sich vom kritischen Marineoffizier zum pazifistischen Journalisten, wie der Stuttgarter Student Sebastian Rojek ausführte. Oberstleutnant i. R. Jürgen Rose vom Arbeitskreis Darmstädter Signal hatte seine Mitwirkung an Kampfeinsätzen der Bundeswehr verweigert und war einen ähnlichen Weg gegangen, wie er in der Diskussion engagiert darlegte.

Julia Meyer aus Dresden befasste sich mit Mascha Kaléko, die wegen ihrer satirischen Schärfe gern als »Tochter Tucholskys« bezeichnet wird. Im amerikanischen Exil griff sie dessen Figur Herr Wendriner auf, eine »erbarmungslose Nacktaufnahme der deutsch-jüdischen Bourgeoisie«, wie Gershom Scholem befand. In Kalékos nach Kriegsausbruch geschriebenen »Wendriner in Manhattan«, wird der Kaufmann zum Emigranten. Der Text voll giftigem Witz erschien dem Aufbau und anderen Exilzeitschriften zu gewagt, weshalb er erst vor fünf Jahren aus dem Nachlass herausgegeben wurde.

Höhepunkt und Abschluss des Tagungswochenendes war die Verleihung des Kurt-Tucholsky-Preises im Theater im Palais. Sie stand im Zeichen des Widerstands gegen das Regime des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Der Preisträger von 2011, Deniz Yücel, war als Ehrengast eingeladen worden. Sein Stuhl in der ersten Reihe blieb frei, Mitglieder des Unterstützerkomitees #Free Deniz informierten über die gegenwärtige Lage des inhaftierten Journalisten.

Dieses Jahr erhielt Sönke Iwersen die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung für seine Reportage »Schutzengel ganz unten«, die vor einem Jahr im Handelsblatt erschienen war. In der Begründung der Jury unter Vorsitz des Pädagogen und Satirikers Wolfgang Helfritsch hieß es: »Der Blick hinter die Fassaden Hongkongs verknüpft unser Zeitalter weltweiter Aus- und Einwanderung mit einer unbekannten Episode der Snowden-Affäre. Diese Verquickung im Zeitalter weltweiter Überwachung ist engagiert, originell, aufklärerisch – und deshalb preiswürdige Publizistik in bester Tradition Kurt Tucholskys.«

Iwersen, Leiter des Investigativ-Ressorts des Handelsblatts hatte als erster geschildert, wie bislang namenlose Flüchtlinge in Hongkong einen prominenten Flüchtling zwei Wochen lang verbargen. Nach seinen Enthüllungen war der Whistleblower Edward Snowden von seinem Anwalt in Hongkonger Slums untergebracht worden, wo ihn drei Flüchtlingsfamilien aus Sri Lanka und von den Philippinen versteckten, bis er nach Moskau reisen konnte. Iwersen setzt sich weiterhin für diese Menschen ein, denn ihr Flüchtlingsstatus wurde bis heute nicht anerkannt. Vielleicht kann der Preis helfen, die Situation für einzelne zu verbessern. Tucholsky, der später selbst aus seiner Heimat flüchten musste, schrieb 1924 in der Weltbühne: »Man ist in Europa ein Mal Staatsbürger und zweiundzwanzig Mal Ausländer. Wer weise ist: dreiundzwanzig Mal.«