Boombranche Tourismus

Fotosafari auf dem Subkontinent: Touristen beobachten Nashörner im Pobitora Nationalpark Foto: Anupam Nath/AP Photo

Indiens Regierung hat sich ein weiteres ehrgeiziges Ziel gesetzt: In den kommenden fünf Jahren soll die Zahl der Arbeitsplätze im Tourismus mehr als verdoppelt werden. 100 Millionen Bürger sollen demnach bis 2022 in diesem Bereich arbeiten, so der zuständige Minister Alphons Kannanthanam auf einer Pressekonferenz zu Wochenbeginn. Heute sind bereits 43 Millionen Menschen in der Branche beschäftigt. Und diese boomt so stark wie kaum irgendwo anders auf der Welt. Vergangenes Jahr zählte Indien 14,4 Millionen ausländische Besucher – diese Zahl soll sich, so die Pläne der regierenden hindunationalistischen Bharatiya Janata Party (BJP) von Premierminister Narendra Modi, im kommenden halben Jahrzehnt auf 40 Millionen erhöhen. Realitätsfern scheint das nicht. Allein in den ersten beiden Monaten dieses Jahres lag die Gästezahl mit 1,94 Millionen um rund 15 Prozent über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Derzeit machen Touristen mit Ziel Indien ein Prozent der weltweit Reidenden aus. Mit derzeit 43 Millionen Jobs liegt die Zahl der Beschäftigten der Branche international auf Platz zwei. In einer aktuellen Studie des Branchenverbandes World Travel & Tourism Council (WTTC) heißt es, dass die Zuwächse beim Tourismus 2016 nunmehr das sechste Jahr in Folge das allgemeine Wirtschaftswachstum deutlich überflügelt hätten. In 116 von 185 untersuchten Staaten seien die Zahlen besser als die übrigen ökonomischen Eckdaten gewesen. Weltweit sind laut dieser Erhebung inzwischen 292 Millionen Arbeitsplätze unmittelbar vom Tourismus abhängig.

Die Steigerungsraten sind enorm, die Prognosen halten mit der Realität kaum Schritt. Erst im Juni vergangenen Jahres hatte US-Botschafter Richard Verma auf einer Konferenz der Indisch-Amerikanischen Handelskammer zum Thema vermutet, dass die Zahl der Jobs in der Branche bis 2025 auf 46 Millionen steigerbar seien. Gemessen an der bisherigen Tendenz, dürfte dies schon jetzt überboten sein. Indien stellt weltweit die siebtstärkste Tourismusindustrie, die zuletzt mit 9,6 Prozent zum (nominellen) Bruttoinlandsprodukt (BIP) beitrug. 208,9 Milliarden Dollar waren das 2016. Die Zahlen aus dem Jahr zuvor, mit denen Botschafter Verma noch operierte, lagen bei 6,3 Prozent und 120 Milliarden US-Dollar.

Dieser Anstieg kommt der Regierung Modi durchaus gelegen. Denn Indiens einst so starkes Wirtschaftswachstum war zuletzt deutlich abgeflaut. Das hat der Regierung, die die wirtschaftliche Entwicklung mit großen Ambitionen voranzutreiben versucht, harsche Kritik eingebracht. Jetzt wird der anhaltende Tourismusboom zum wichtigen Hoffnungszeichen umgedeutet, auf das sich die Modi-Administration stützen kann. Denn 2019 stehen die nächsten Parlamentswahlen an. An vielen Stellen im Land brodeln Unmut und Enttäuschung, nicht zuletzt über überraschende »Revolutionen« der Regierung, wie die Währungs- und Steuerreform, die Millionen Inder kalt getroffen haben. Die Schaffung neuer Jobs ist jetzt für Modi extrem wichtig. Zumal gerade junge Leute aus der Mittelschicht mit oftmals solider Ausbildung nur schwer Arbeit finden.

Minister Kannanthanam will von Staatsseite das Wachstum der Tourismusbranche weiter beschleunigen. Kabinettsintern hat er Steuererleichterungen vorgeschlagen. Bisher fallen hochpreisige Hotelzimmer über 7.500 Rupien pro Nacht (110 Euro und mehr) bei der Mitte des Jahres eingeführten und teils heftig abgelehnten neuen Mehrwertsteuer (GST; jW berichtete) in die obere Kategorie. Der Politiker stellt sich an die Seite der Hotelbetreiber, will sie bei den Steuersätzen mindestens eine Stufe tiefer einzuordnen als bisher.

Ob er sich damit bei Finanzminister Arun Jaitley durchsetzen kann, muss sich zeigen. Kannanthanam kündigte zudem an, dass sein Ministerium einen Gesetzentwurf vorbereite, der Tourismusprojekte im Wert ab 500 Millionen Rupien (sieben Millionen Euro) als Maßnahmen zur Förderung der Infrastruktur einstufe – in diesem Fall könne der Staat beispielsweise mit verbilligter Abgabe eigener Flächen »einspringen«, auch die Zinskonditionen für Kredite wären günstiger. Außerdem gehe es darum, bürokratische Prozesse zu straffen: »Für die Eröffnung eines Hotels beispielsweise sind bis zu 70 verschiedene Genehmigungen einzuholen, das ist haarsträubend«, zeigte sich der Fachminister mit den Lobbyisten der Tourismusindustrie einig. Eine neue Arbeitsgruppe, in der Behörden- und Wirtschaftsvertreter sowie Abgesandte der Planungsgremien zusammenkommen, soll das Ministerium in Zukunft beim Angehen solcher Probleme beraten. Weitere Investitionen gerade bei Unterkünften seien dringend nötig, machte Kannanthanam deutlich. Gemessen am Bedarf, fehlten derzeit landesweit etwa 200.000 Zimmer in der unteren und mittleren Preiskategorie bis 2.000 Rupien (knapp 30 Euro).

Staatssekretärin Rashmi Verma ergänzte die Ausführungen ihres Chefs und verwies auf weitere Maßnahmen, um die Attraktivität Indiens als Reisedestination zu steigern. So sollen Visaregeln vereinfacht werden (seit einer Weile gibt es für Besuche unter 30 Tage die Möglichkeit für Online-Anträge, die das teils mehrfache Aufsuchen der den Botschaften/Konsulaten vorgelagerten Serviceagenturen ersparen). Schließlich sollen in Partnerschaft mit der Wirtschaft die indischen Welterbestätten und weitere herausragende Monumente herausgeputzt werden.