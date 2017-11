Steueroase des Tages: Bayern

80. Geburtstag des Herzogs Franz von Bayern (Schloss Schleißheim bei München, 22. Juli 2013) Foto: Tobias Hase/dpa

Wie hatte die »Troika« geschimpft? In Griechenland fehle es an Finanzbeamten, dem Fiskus gehe zu viel Geld flöten. Dann forderten die Hellenen auch noch einen Schuldenschnitt. Schluss damit, basta, sagen die Yuppies der FDP. Nach dem Willen von Parteichef Christian Lindner wird es derartiges nur geben, wenn Griechenland die Euro-Zone verlasse. Das Handelsblatt beschwor Lindner am Mittwoch, er möge doch lieber die Klappe halten, sein »Grexit-Gerede« beschwöre ansonsten eine neue Krise herauf.

Dabei bestehen enge, freundschaftliche griechisch-deutsche Bande. Anlässlich des am 26. Juli begangenen 150. Todestages des Königs Otto von Griechenland feierte der amtierende Herzog Franz Bonaventura Adalbert Maria Herzog von Bayern (Foto) mit dem Ottobrunner Burschenverein die gute alte Zeit. »Stolz präsentierten die Burschen dem Familienoberhaupt des Hauses Wittelsbach ihre Standarte«, berichtete der Münchner Wochenanzeiger am 4. Oktober. Die Brust trägt Franz geschwollen: Wie die Huffington Post am Montag berichtete, wird sein Stamm der Wittelsbacher in Bayern Asyl erhalten – vor dem fiesen Fiskus. Nur kurz, im November 1918, war der bayerische Adel von der Bildfläche verschwunden. Jedes Jahr werden die Wittelsbacher vom Freistaat mit 14 Millionen Euro beschenkt; zum Dank, weil das frühere bayerische Königshaus 1923 eingewilligt hatte, auf den Großteil seines Besitzes zu verzichten. Der aufgelegte Wittelsbacher Vermögensfonds verfügt mittlerweile über eine Bilanzsumme von 348 Millionen Euro.

Gegen eine Änderung des Adelsrechts wendet sich die CSU. Im Gegenteil, künftig sollen Erben noch großzügiger behandelt werden. Vermögen, das innerhalb von Firmengeflechten verschoben wird, soll nicht erfasst werden, plant das bayerische Finanzministerium. Bayern wendet als einziges der 16 Bundesländer die gemeinsam erarbeiteten Verwaltungsanweisungen für die Besteuerung von Unternehmenserben nicht an. Ja, damals: November ’18.