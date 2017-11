Nächste Runde in Astana

Die Mitglieder der Delegationen beraten am 31. Oktober in Astana, Kasachstan, zum Friedensprozess in Syrien Foto: Mukhtar Kholdorbekov/REUTERS

Die siebte Runde der Astana-Gespräche zur Lage in Syrien ist am Dienstag zu Ende gegangen. Themen waren der Austausch von Gefangenen, Geiseln und getöteten Kämpfern. Auch die Suche nach Vermissten und das Räumen von Minen und Sprengfallen standen auf der Tagesordnung. Ein Vorschlag Russlands, Mitte November einen Kongress für den nationalen Dialog zu organisieren, stieß bei den Vertretern der bewaffneten Gruppen auf Kritik.

Wie zuvor hatten an den Gesprächen in der kasachischen Hauptstadt die drei Garantiemächte Russland, der Iran und die Türkei teilgenommen. Die syrische Regierung war durch eine Delegation unter Führung des UN-Botschafters Baschar Al-Dschaafari vertreten. Von den bewaffneten Gruppen nahmen diejenigen teil, die nicht als terroristisch gelistet sind und ihr Einverständnis zur Einrichtung von Deeskalationsgebieten in Syrien gegeben haben. Sie werden vor allem von der Türkei unterstützt. Die USA waren wieder durch den Referatsleiter für den Mittleren Osten im US-Außenministerium David Satterfield repräsentiert. Statt des UNO-Sonderbeauftragten für Syrien, Staffan De Mistura, war der serbische UN-Diplomat Milos Strugar nach Astana gekommen. Jordanien und Ägypten hatten Beobachter geschickt. Die Garantiemächte möchten offenbar Ägypten intensiver in den syrischen Verhandlungsprozess einbinden.

Der Astana-Prozess habe durch die Deeskalationsgebiete bereits zu einem erheblichen Rückgang der Gewalt geführt, hob der russische Präsidentenbeauftragte für Syrien, Alexander Lawrentjew, laut der russischen Nachrichtenagentur TASS hervor. Viel bleibe zu tun, »um den Prozess unumkehrbar zu machen.« Das Erreichte müsse zu einer besseren Zukunft in Syrien führen.

Für die Frage des Austausches von Gefangenen, Geiseln und getöteten Kämpfern sowie die Suche von Vermissten soll als vertrauensbildende Maßnahme eine Arbeitsgruppe eingerichtet werden. Vorgesehen ist, sowohl die UNO als auch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) in die Arbeit einzubeziehen. Auch die Vorhaben zu humanitärer Versorgung sowie Minen- und Sprengfallenräumung sollen in einer speziellen Arbeitsgruppe konkretisiert werden. Bislang haben Spezialkräfte der russischen und der syrischen Militärs Zehntausende von Minen und Sprengfallen beseitigt, die vom »Islamischen Staat« und anderen Kampfgruppen hinterlassen worden waren. Ein weiteres Treffen in Astana ist für Ende Dezember vorgesehen.

Der Vorschlag Russlands, im November eine Konferenz zum syrischen nationalen Dialog abzuhalten, war bei der syrischen Regierung zunächst auf Skepsis gestoßen. Das ursprüngliche Konzept hatte eine »Versammlung der Völker Syriens« vorgesehen, vermutlich eine Offerte in Richtung der kurdischen Gruppen, die sich mit der von den USA geführten »Anti-IS-Koalition« verbündet haben. Außenminister Sergej Lawrow hatte erklärt, man wolle die Teilnahme an dem innersyrischen Friedensprozess erweitern und Vertreter verschiedener Stammesverbände, religiöser und ethnischer Gruppen einladen. In Damaskus war das als Plan für eine mögliche Teilung Syriens zurückgewiesen worden. Nun soll der Dialog auf Grundlage der UN-Resolution 2254 gefördert werden und zu einer Diskussion über eine neue syrische Verfassung führen. Die Konferenz soll am 18. November in Sotschi stattfinden, nach Angaben des russischen Außenministeriums wurden bisher 33 Parteien und Bewegungen eingeladen. Dazu gehören demnach auch die Arabische Sozialistische Erneuerungspartei (Baath Partei), die Volksfront für Wandel und Befreiung (Kadri Jamil), das Hohe Verhandlungskomitee (eine in Genf vertretene Riad-Gruppe), die Südfront der »Freien Syrischen Armee« (Deraa). Von kurdischer Seite wurden die Partei der demokratischen Union (PYD), die Barsani-nahe Demokratische Partei Kurdistans Syrien sowie der Kurdische Nationalrat eingeladen.

Am 28. November sollen unter dem Dach der UNO in Genf die Syrien-Gespräche fortgesetzt werden.