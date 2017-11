Bremer Geheimdienstler düpiert

Flyer der Roten Hilfe Foto: rote Hilfe

Die linke Rechtshilfe- und Antirepressionsorganisation Rote Hilfe e. V. kann einen Erfolg in der Auseinandersetzung mit dem Landesamt für Verfassungsschutz aus Bremen verbuchen. Wie erst am Mittwoch bekanntwurde, hat das Bremer Verwaltungsgericht dem Landesamt mit Beschluss vom 23. Oktober per einstweiliger Anordnung untersagt, den »Verfassungsschutzbericht« für das Jahr 2016 weiter in Umlauf zu bringen. Die Inlandsgeheimdienstler hatten die Rote Hilfe in dem besagten Bericht als »gewaltorientiert« diffamiert. Dagegen war die linke Solidaritätsorganisation juristisch vorgegangen.

»Die Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Anordnung verpflichtet (…), es zu unterlassen, den von dem Senator für Inneres herausgegebenen Verfassungsschutzbericht 2016 in digitaler, schriftlicher oder sonstiger Form weiterzuverbreiten, verbreiten zu lassen oder sonst der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, soweit der Antragssteller dort als gewaltorientiert bezeichnet wird«, heißt es in der Anordnung des Bremer Verwaltungsgerichts. Ob die Formulierung gänzlich aus dem Verfassungsschutzbericht entfernt werden muss, wird in einem Hauptklageverfahren geklärt werden. Jedoch reagierte die Behörde bereits jetzt und schwärzte den Begriff »gewaltorientiert«. Im Internet ist der besagte Bericht aktuell gar nicht mehr zu finden.

»Als linke Solidaritäts-und Schutzorganisation verteidigen wir uns gegen den Vorwurf der ›Gewaltorientierung‹, weil er jeder Grundlage entbehrt«, stellte Heiko Lange, Mitglied im Bundesvorstand der Roten Hilfe, in einer am Mittwoch versandten Erklärung klar. Seit Jahrzehnten sei die Rote Hilfe Teil der politischen Landschaft in der BRD, leiste rechtlichen Beistand für linke Aktivisten und realisiere politische Kampagnen für die Verteidigung politischer Grundrechte, korrigierte er die Sicht des Verfassungsschutzes.

»Auch wenn es aktuell gängige Praxis ist, linke Organisationen als ›extremistisch‹ zu bezeichnen, wird hier eine rote Linie überschritten. Der Erfolg vor dem Bremer Verwaltungsgericht ist ein wichtiges Signal gegen die politischen Machenschaften der sogenannten Verfassungsschutz-Behörden und ein klarer Sieg für die politischen Grundrechte«, so Lange weiter. Die Richter verdonnerten das Land Bremen außerdem, die Kosten des Verfahrens zu tragen.