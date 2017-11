Gegen Konzerninteressen

Für eine »faire Handelspolitik« wird auch weiterhin der Druck der »Zivilgesellschaft« nötig sein (Demo gegen TTIP am 17.09.2016 in Stuttgart) Foto: Silas Stein/dpa

Seit dem Regierungsantritt von US-Präsident Donald Trump Anfang des Jahres scheint es erst mal auf Eis zu liegen: das »Freihandelsabkommen« zwischen der EU und den USA, das Transatlantic Trade and Investment Partnership, kurz TTIP. Das heißt allerdings noch lange nicht, dass sich damit auch jegliche neoliberal ausgerichtete Handelspolitik von Seiten der BRD erledigt hätte. So behandeln just am heutigen Donnerstag die zukünftigen Regierungskoalitionäre von Union, FDP und Bündnis 90/Die Grünen im Rahmen ihrer Sondierungen den entsprechenden Themenkomplex »Handel«. Um diese nochmal zum Nachdenken zu animieren und um Alternativen zum neoliberalen Mainstream aufzuzeigen, stellten gestern in Berlin einige Mitgliedsorganisationen des TTIP-Beirats des Bundeswirtschaftsministeriums ein eigenes Positionspapier zur künftigen deutschen Handelspolitik vor.

In dem seit 2014 bestehenden Beirat sitzen insgesamt 22 Vertreter von Kapitalverbänden, Gewerkschaften, Verbraucher- und Umweltschutzverbänden sowie aus dem Kulturbereich. Die Bandbreite dieser sehr heterogenen Gruppe reicht dabei vom Präsidenten des Bundesverbandes der deutschen Industrie (BDI), Ulrich Grillo, bis zum Vorsitzenden der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Bsirske. Das erwähnte Positionspapier unter dem Titel »Für einen fairen Welthandel« stammt nun von den – nach eigenen Angaben – »kritischen Mitgliedern« des Beirats, Transparency International Deutschland, Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW), Deutscher Naturschutzring (DNR), Verdi, Deutscher Kulturrat, Akademie der Künste, Verbraucherzentrale Bundesverband und dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND).

Dem Vorsitzenden des BUND, Hubert Weiger, war es am Mittwoch bei der Vorstellung der handelspolitischen Forderungen, auch mit Blick auf die am Montag kommender Woche beginnende UN-Klimakonferenz in Bonn besonders wichtig, den »untrennbaren« Zusammenhang von ökologischer und sozialer Frage zu verdeutlichen. Umwelt und Soziales seien »zwei Seiten einer Medaille«. Die weltweite Ausbeutung von Ressourcen und der zunehmende Kampf um eben diese immer knapper werdenden Rohstoffe bedrohe nicht nur das Klima und die Biodiversität, sondern auch »die Menschen«. Eine »kleine reiche Oberschicht kassiert ab, schiebt das Geld ins Ausland, und die Armen kämpfen um die Brosamen«, gab Weiger zur sozialen Ungleichheit zu bedenken. Die Bundesrepublik habe in Sachen sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit eine zentrale Verantwortung. Schließlich sei man einer der großen Profiteure der bisherigen Entwicklung. Dieser Verantwortung sei man in den letzten Jahrzehnten jedoch nicht gerecht geworden. Es brauche endlich eine »Rahmensetzung«, um die 17 Nachhaltigkeitsziele der UNO in die Tat umzusetzen. Generell müssten nicht »kurzfristige Konzerninteressen«, sondern die »nachhaltigen Interessen der Menschheit« im Vordergrund der Politik stehen. Entsprechend forderte der BUND-Chef von der neuen Bundesregierung »ein Umsteuern in der internationalen Handelspolitik«. Handelsliberalisierungen seien »kein Wert an sich«, statt dessen müssten sie »den Menschen und ihren Lebensbedingungen« dienen.

Zentrale Forderungen des Positionspapiers sind die Achtung der Menschenrechte sowie der Schutz von Beschäftigten- und Verbraucherrechten und der Umwelt. »Um sicherzustellen, dass die in der EU geltenden Werte und Standards nicht gesenkt oder umgangen werden, muss in allen Handelsabkommen ein Katalog zentraler Umwelt-, Verbraucher- und Beschäftigtennormen verbindlich verankert sein«, sagte Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, im Rückblick auf die Erfahrungen mit TTIP und CETA, dem Abkommen zwischen der EU und Kanada.

Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, betonte, dass insbesondere auch der gemeinnützige Kultur- und Medienbereich als Teil der Daseinsvorsorge im Zuge von Liberalisierungen eines konsequenten Schutzes bedürfe. Kulturgüter hätten einen »«ideellen und einen ökonomischen Wert«. Dieser »Doppelcharakter« müsse beachtet werden, und Handelsabkommen hätten entsprechend die Einhaltung der UNESCO-Konvention über den Schutz und die Förderung kultureller Vielfalt sicherzustellen. Zimmermann übte auch Kritik an der EU: Diese habe einen »viel kleineren Teil« aus dem Kulturbereich von TTIP ausgenommen als etwa Kanada.

Allzu große Hoffnungen auf eine tatsächliche Umsetzung einer »fairen und nachhaltigen« Handelspolitik durch die neue Bundesregierung machte sich BUND-Chef Weiger am Mittwoch allerdings nicht. Einziger Hoffnungsschimmer seien unter Umständen noch die Grünen. Diese müssten sich aber »entscheiden, welche Prioritäten sie setzen«. Auch von der Opposition sei wohl nicht besonders viel zu erwarten. Das zeige sich auch an der Partei Die Linke, die zwar auf Bundesebene für eine ökologische Wende eintrete, aber dort, wo sie mitregiere, wie in Brandenburg, den Kohleausstieg blockiere.