Abschied von Sotschi: Die 19. Weltfestspiele sind zu Ende

Sotschi. Die 19. Weltfestspiele der Jugend und Studenten sind Geschichte. Das Festival ging am Sonnabend in der Olympiastadt Sotschi mit einer großen Abschlussveranstaltung zu Ende. Der Präsident des Weltbundes der Demokratischen Jugend (WBDJ), Nikolas Papadimitriou, nutzte seine Ansprache im Bolschoi-Eispalast für einen Aufruf, den antiimperialistischen, antikolonialistischen und antifaschistischen Charakter der Festivalbewegung zu bewahren. Er dankte den Organisatoren für die Durchführung der Weltfestspiele, an denen den Veranstalterangaben zufolge 30.000 Menschen aus 188 Ländern teilgenommen haben. Es müsse nun darum gehen, den Kampf weltweit fortzusetzen. Es komme darauf an, Krieg und Faschismus in all ihren Erscheinungsformen überall zu überwinden.

Papadimitriou erinnerte daran, dass das diesjährige Festival in besonderer Weise dem 100. Jahrestag der russischen Oktoberrevolution gewidmet war und würdigte die Leistungen des sowjetischen Volkes bei der Niederschlagung des Nazifaschismus. Die Weltfestspiele seien für den WBDJ eine besondere Herausforderung gewesen, deutete er die Konflikte der vergangenen Tagen an, die es um die Ausrichtung des Festivals gegeben hatte. Trotzdem sei die Veranstaltung ein Erfolg geworden. Dieser lasse sich nicht in Zahlen messen, entscheidend sei die Botschaft, die von Sotschi ausgegangen sei: Einheit im Kampf gegen den Imperialismus. (jW)

www.weltfestspiele.de