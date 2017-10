Separatismus kein Thema

Zu jW vom 13. Oktober: »Abschied von ­Padania«

Die dargestellte Gefahr von Separatisten in Südtirol oder gar von einem Anschluss an Österreich ist übertrieben. Die eigentliche separatistische politische Kraft, die »Südtiroler Freiheit« (Gründerin Eva Klotz), hat gerade mal drei Abgeordnete im Bozener Landtag. Zur sogenannten Brenner-Kundgebung vor einer Woche mit Fahnen Tirols und Kataloniens und Spruchbändern »Freiheit für Südtirol« und »Freiheit für Katalonien« kamen gerade mal 100 Leute, verstärkt durch die Habsburg-nostalgischen Schützen aus der (italienischsprachigen!) Nachbarprovinz Trento. Die Südtiroler Bevölkerung selbst fühlt sich mit der Autonomie (u. a. durch finanzielle Vorteile) dagegen sehr wohl. Was die Lega Nord anbelangt, so hat deren forscher Leader Matteo Salvini beim »Kampf um Rom« momentan einen potentiellen Partner weniger. Während er (und Berlusconis Forza Italia) gerade für die Wahlrechtsreform stimmten, versagte die neofaschistische Partei Fratelli d’Italia ihre Unterstützung.

Leonhard Schäfer, per E-Mail

Gute Kampfbedingungen

Zu jW vom 16. Oktober: Leserbrief »Perfektes trojanisches Pferd«

Kritik an der Arbeitszeitforderung der IG Metall mag berechtigt sein – ein falscher Eindruck sollte aber nicht erweckt werden. Richtig ist, dass viele sich gewünscht hätten, dass neben sechs Prozent Entgeltplus eine kollektive Verkürzung bei der Arbeitszeit verlangt wird, bei vollem Lohnausgleich. Statt dessen geht es um eine befristete, individuelle Verkürzung auf bis zu 28 Wochenstunden, wobei nur bestimmte Beschäftigtengruppen einen Zuschuss erhalten sollen (Schichtbeschäftigte zum Beispiel für zusätzliche Freischichten einen Festbetrag als Teilentgeltausgleich). Fraglich ist auch, wie hart die Komponenten »zusätzlicher Personalausgleich« und »Angleichung der östlichen Tarifregelungen« gemeint sind. Dass die Industrievereinigung Gesamtmetall von einer »Zwölf-Prozent-Forderung« faselt und mit Gegenforderungen reagiert (noch flexiblere Arbeitszeitöffnungen nach oben), war zu erwarten.

Eine im Zuge der Auseinandersetzung erfolgende Kündigung des Manteltarifs aber als »risikoreich« und als »trojanisches Pferd« zu bezeichnen – weil dadurch angeblich Besitzstände (wie Alterskündigungsschutz und -verdienstsicherung) gefährdet seien –, scheint mir unangebracht. Neben ohnehin geltender Nachwirkung enthält gerade der Tarifvertrag im als Pilotbezirk erwarteten Baden-Württemberg die ausdrückliche Bestimmung: »Bis zum Abschluss eines neuen Manteltarifvertrages gelten, soweit nichts anderes zwischen den Tarifvertragsparteien vereinbart wird, die Bestimmungen des gekündigten Manteltarifvertrages« (Paragraph 21.4). Im übrigen sind die Auftragsbücher voll, die Profitraten seit 18 Jahren die zweithöchsten, die Kampfbedingungen für die Beschäftigten gut.

Martin Hornung, Eppelheim

Entlarvender Krimi

Zu jW vom 17. Oktober: »Nachschlag: Löbliche Botschaft«

Im »Nachschlag« zum ungewöhnlichen »Tatort«-Beitrag »Der rote Schatten« zum »Deutschen Herbst« fehlt der entscheidende Aspekt. Der Autor (…) hat die Mordthese übersehen, wenn er schreibt: »Lässt der Film doch offen, ob nicht der Geheimdienst insofern in den Tod von Baader, Ensslin und Raspe verwickelt war, als er ihn wissentlich geschehen ließ.« Das ist als Hinweis auf die offizielle Selbstmordthese zu verstehen. Tatsächlich werden drei Thesen nebeneinander gezeigt, und mit atemberaubender Deutlichkeit wird die dritte Möglichkeit nachgestellt, wie ein Einsatzkommando die Zellen stürmt, nachdem Wachen und Kameras ausgeschaltet wurden, und alle drei nacheinander ermordet. In der ARD-Mediathek ist der Film noch bis Mitte November zu sehen. Wer sich für diese zeitgeschichtliche Entlarvung der Staatsgewalt interessiert, möge auch das Interview mit der einzigen Überlebenden, Irmgard Möller, von 2006 lesen oder von Pieter Bakker Schut »Stammheim«.

Manfred Lotze, per E-Mail

Labour macht Hoffnung

Zur jW-Britannien-Berichterstattung

Die entschiedene Linksentwicklung der Labour-Partei und ihr völlig unerwarteter Erfolg werden in der jW nicht angemessen abgebildet. Soeben habe ich im Internet Ausschnitte aus Jeremy Corbyns Rede auf der Labour Party Conference gesehen und gehört: Da spricht ein Mann von solcher Natürlichkeit und Überzeugungskraft, sein Publikum ergriffen, aufmerksame, begeisterte junge Leute, die große Mehrheit Working class. Corbyns Programm entspricht in der Substanz den linken Positionen in der Linkspartei – wenn man dies auf hiesige Verhältnisse übertragen möchte. Man stelle sich das in diesem Lande vor: Eine Partei mit einem solchen Programm hat die sehr reale Möglichkeit, die nächste Wahl (…) zu gewinnen. Überall sonst in Europa haben wir die Entwicklung nach rechts, vor allem in den europäischen Kernländern. Nur in Britannien, dem alten GB, dem Kernland des Kapitalismus, gibt es eine Entwicklung nach links – und genau bei den Menschen, in deren Händen nach Marxscher Auffassung die Zukunft liegt, den arbeitenden Menschen, der Jugend. Das muss eine Zeitung wie die Eure publik machen. Ein wenig habt Ihr gebracht, bei weitem nicht genug. Warum nicht Auszüge aus Corbyns Rede? (…) Warum nicht schon lange ein Corbyn-Interview im Thema-Teil? Wir brauchen das – nicht zuletzt, um den Menschen und uns selbst Mut zu machen, zu zeigen, dass es auch anders geht, dass in der Tat eine andere Welt möglich ist – eine auch von Corbyn gebrauchte Rhetorik. Die großen Medien verschweigen all dies. Sie bringen seitenweise die Entwicklung nach rechts, dokumentieren täglich eine zukunfts- und hoffnungsleere Welt. Sie haben gute Gründe dafür. Darum müssen wir sagen, was sie verschweigen. (…)

Prof. Thomas Metscher, per E-Mail