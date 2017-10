Geschichte neu schreiben

Beste Beziehungen mit der Diktatur: 1996 besuchte der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl Indonesien Foto: dpa

Indonesien und der Einfluss westlicher Großmächte beim Suharto-Putsch und dem Massenmord an Hunderttausenden Menschen vor 50 Jahren zählen zu den blinden Flecken in der Geschichte des Kalten Krieges. Nun bringen in den USA erstmals freigegebene, ehemals als geheim eingestufte Regierungsdokumente etwas mehr Licht ins Dunkel. Die von Militärs und Milizen an Mitgliedern linker Bewegungen 1965/66 verübten Massaker im bevölkerungs- und ressourcenreichsten Land Südostasiens gehören zu den größten Verbrechen des 20. Jahrhunderts. Bis heute werden Überlebende und ihre Angehörigen stigmatisiert, die Mörder hingegen blieben straflos.

Die deklassifizierten Dokumente, insgesamt mehr als 30.000 Seiten, werden der Öffentlichkeit nach und nach vom »National Declassification Centre« und dem »National Security Archive« an der George Washington University in digitalisierter Form zur Verfügung gestellt. 39 Schriftstücke sind zunächst auf der Webseite des Security Archive einsehbar.

Es ist die bislang größte Veröffentlichung dieser Art seit Gründung des Declassification Centre im Jahr 2009. Die Filme »The Act of Killing« (2012) und »The Look of Silence« (2014) des US-Regisseurs Joshua Oppenheimer brachten erstmals die Täter des Massenmordes vor die Kamera. Daraufhin setzte sich eine Gruppe von US-Senatoren um den Demokraten Thomas Udall für die Freigabe der Dokumente ein.

Indonesien war nach 300 Jahren niederländischer Kolonialherrschaft und dreijähriger japanischer Besetzung 1945 unabhängig geworden und Gründungsmitglied der Bewegung der Blockfreien Staaten. Als Präsident Sukarno ab Ende der 50er Jahre zunehmend auf Antiimperialismus setzte, westliche Unternehmen verstaatlichen ließ und sich der Kommunistischen Partei Indonesiens (PKI) annäherte, wurden einige Regierungen im Westen und Teile der indonesischen Armee äußerst nervös. Indonesien hatte damals nach China und der Sowjetunion die drittgrößte KP der Welt. Nach der Entführung und Ermordung mehrerer Armeeführer, von denen befürchtet wurde, sie wollten gemeinsam mit der CIA Präsident Sukarno entmachten, setzte sich Generalmajor Suharto an die Spitze, zunächst der Armee und dann des Staates. Er untermauerte seine Macht, indem er der PKI die Schuld an der Ermordung der Generäle gab. Militärmedien verbreiteten grausame Lügen über die Entführungsaktion. So hieß es unter anderem, dass Frauen der linken Organisation Gerwani den entführten Generälen die Penisse abgeschnitten und die Augen ausgestochen hätten. Das widersprach den Autopsieergebnissen. In der Folge sahen sich zahlreiche Frauen grausamer Folter und Vergewaltigung als »Vergeltung« ausgesetzt.

Die US-Dokumente, überwiegend diplomatische Korrespondenz aus den Jahren 1964 bis 1968, liefern nun weitere Details dazu, wie die Botschaft der Vereinigten Staaten in Jakarta über die antikommunistische »Säuberungsaktion« des indonesischen Militärs Buch führte und diese gleichzeitig nach Kräften unterstützte. So informierte US-Botschafter Marshall Green in einem Telegramm vom 18. Oktober 1965 aus Jakarta den Außenminister in Washington über antikommunistische Gewalt in Sumatra, Sulawesi und Java. Er informierte ihn auch über Folter an einem der Entführer der Generäle und dessen »Geständnis«, die PKI sei der Drahtzieher. Greens indonesischer Informant empfahl zudem, einige der PKI-Führer »aufzuhängen« und lobte Suharto als »guten, starken Mann«. Weitere Telegramme berichten über die Zerschlagung linker Organisationen und die zunehmende militärische Gewalt.

Die US-Dokumente zeigen auch: Deutsche Diplomaten in Jakarta loteten offenbar die Unterstützung für Suhartos Militär und den »Regime-Change« aus. In einem Telegramm der US-Botschaft vom 12. Oktober 1965 ist von Gesprächen zwischen einem »vertrauenswürdigen deutschen Geschäftsmann« und einem Vertreter der indonesischen Armee die Rede. Eine Information, die ein deutscher Botschaftsmitarbeiter den US-Diplomaten zukommen ließ. Der deutsche Geschäftsmann deutete Pläne des Militärs an, Präsident Sukarno zu entmachten und ihn durch eine »kombinierte zivil-militärische Junta« zu ersetzen.

In den Folgejahren wurde Indonesien ins kapitalistische Wirtschaftssystem reintegriert. US-Präsident Richard Nixon rechtfertigte bereits 1965 die Bombardierung Nordvietnams stramm im Sinne der Dominotheorie mit dem »Schutz« der beträchtlichen Bodenschätze des Inselstaates. Zwei Jahre später sprach er von dem Land als »Hauptgewinn in Südostasien«. Im Dezember 1967 richtete der Medienkonzern Time.Inc. in Genf die »Investorenkonferenz für Indonesien« aus. Time-Chef James A. Linen sagte unverblümt, das Ziel sei, »ein neues Klima zu schaffen, in dem Privatunternehmen und Entwicklungsländer für ihr beiderseitiges Interesse und ihren Profit und für den noch größeren Profit der freien Welt zusammenarbeiten«.

Das tun sie bis heute. Deswegen gibt es an der Aufarbeitung der Gewalt auch wenig staatliches Interesse, weder in Indonesien noch im Westen.