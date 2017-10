Nicht willkommen

Während des Besuchs von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Französisch-Guyana ist es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Die Einsatzkräfte haben am Donnerstag abend (Ortszeit) vor der Präfektur in Cayenne Tränengas eingesetzt, berichtete der Sender Guyane Première. Fünf Menschen seien festgenommen worden, hieß es unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. In dem sogenannten Überseegebiet kommt es seit Monaten zu Protesten wegen der schlechten wirtschaftlichen und sozialen Lage in der französischen Kolonie. (dpa/jW)