Findet junge Nachahmer: Torhütergröße Jens Lehmann (2007) Foto: Daniel Karmann dpa/lby

Es könnte die sportliche Wiederauferstehung sein. 1:0 führt der Tabellenletzte Rot-Weiß Erfurt im heimischen Steigerwaldstadion gegen den Halleschen FC durch ein Tor von Carsten Kammlott. In der 5. Minute der Nachspielzeit noch ein weiter Einwurf für Halle in den Strafraum, ein Erfurter Abwehrspieler köpft ins Aus. Der Schiri lässt die letzte Ecke ausführen. Alle, wirklich alle Spieler rücken blitzschnell in die Box, die Rot-Weißen nehmen die jeweiligen Gegenspieler sofort in Manndeckung, Sardinendosen-Feeling. Fabian Baumgärtel schlägt die Ecke aufs Geratewohl hoch und mittig in den Strafraum. Nur einer, der 21., steht allein, springt ab, trifft den Ball perfekt mit seinem Schädel und zielt am 22. Mann, Torhüter Klewin, vorbei. 1:1 in der 96. Spielminute! Abpfiff. Torschütze Torwart Tom Müller, 19 Jahre alt. Wie weiland Jens Lehmann. Nicht der einzige Coup des nominellen Ersatzkeepers in diesem Spiel. Schon in der ersten Halbzeit hält er einen Strafstoß des routinierten Christoph Menz. So schnell wird ihm das Lächeln wohl nicht vergehen.

Für Erfurts neuen Trainer David Bergner (Stefan Krämer wurde Anfang Oktober »freigestellt«) ein bitterer Punktgewinn, wenn auch der erste. Es geht zwei Plätze nach oben, was zumindest auf dem Papier gut aussieht; die Kellerkonkurrenz hat auch geschwächelt.

Darunter der VfL Osnabrück. Der Verein für Leibesübungen hatte nach der sportlichen Talfahrt seit Beginn der Saison Trainer Joe Enochs »beurlaubt«. Der Rekordspieler der Ostwestfalen (1996–2008) war auch nach Ende seiner Kickerkarriere immer in Trainerdiensten beim Verein und damit so was wie dessen Gesicht. Im Profifußball erwischt es aber irgendwann jeden. Bei Osnabrücks Gegner vom letzten Wochenende, Hansa Rostock, ist derzeit der Job des Sportdirektors zu besetzen. Zu den Anforderungen zählt, die Spieler auch mal richtig zusammenzuscheißen, wenn sie Mist bauen, und damit Last von Trainer Pavel Dotchevs Schultern zu nehmen. Vielleicht doch nichts für Enochs. Sanfter gingen die Hansa-Fans mit den zuletzt gescholtenen Spielern um und empfingen sie mittels Taschenlampenmodus ihrer Wischtelefone, Feuerzeuge sind absolut out. Mit 2:0, dem höchsten Sieg seit über einem Jahr, bedankte sich die Hansa artig für die neue Romantik im Ostseestadion.

Auch in Magdeburg feierten die Fans ihre Spieler nach Abpfiff, mit dem isländischen »Hu!«-Ritual. Und das trotz der 0:3-Klatsche gegen, zugegeben, bärenstarke Unterhachinger. Es war überhaupt das erste verlorenen Heimspiel des FCM der Saison. Die treuen Fans nahmen es der Mannschaft nicht krumm, immerhin steht sie weiter auf Platz zwei hinter Paderborn. Und ein bisschen Vorfreude auf das Pokalspektakel gegen Borussia Dortmund darf auch sein.

Freude über Freude in Zwickau. Gegen den alten Spezi aus Regionalligatagen, Carl Zeiss Jena, der früh in Führung ging, drehten die Zwickauer mit einer kämpferischen Leistung doch noch die Partie (2:1) und etablieren sich im Mittelfeld der Tabelle.