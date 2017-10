Ausbeutung grenzenlos

Für Konzerne günstiger als Bangladesch? Textilfabrik in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba 2017 Foto: Kay Nietfeld/dpa

Wenn irgendwo, wie vor viereinhalb Jahren in Bangladesch geschehen, eine marode Kleiderfabrik kollabiert und dabei Hunderte Menschen sterben, dann schert das die Textilmultis so viel wie ein in China umgefallener Sack Reis. Obwohl Handelsriesen wie H&M, Primark und Zara von den erbärmlichen, ausbeuterischen und gemeingefährlichen Produktionsbedingungen in Ländern des globalen Südens prächtig profitieren, sind sie im Katastrophenfall juristisch praktisch unantastbar. Passiert etwas, sind immer andere schuld: die Zulieferer oder die örtlichen Behörden mit ihren laxen Bauvorschriften und laschen Kontrollen. Die weltweit operierenden Konzerne sind in der Regel fein raus. Mitunter bleiben ein paar Flecken am Saubermann-Image zurück, aber das wäscht sich schnell wieder raus.

Der Einsturz des Rana Plaza in der Stadt Sabhar im April 2013, der über 1.100 Todesopfer forderte, löste seinerzeit hektische Betriebsamkeit in der Branche aus. In der Folge versprach eine Reihe US-amerikanischer und europäischer Unternehmen, die Schuhe und Klamotten in Bangladesch fertigen lassen, sich stärker für die Einhaltung grundlegender Menschen- und Arbeitnehmerrechte auf allen Stufen der Lieferketten zu engagieren. Es wurde sogar ein Abkommen ausgehandelt, das Regelungen zur Stärkung der Arbeitsrechte und eine höhere Gebäudesicherheit mit mehr Brandschutz beinhaltet – alles jedoch auf Grundlage von Freiwilligkeit und Selbstverpflichtung. Auch sollen sich die Arbeiter auf Initiative der Regierung inzwischen in Gewerkschaften zusammenschließen und Lohnverhandlungen führen dürfen.

Ob dahinter mehr steckt als der Versuch, den ramponierten Ruf aufzupolieren, und ob daraus wirklich nachhaltige Verbesserungen für die Menschen in den Fabriken erwachsen, ist äußerst zweifelhaft. Eine wirklich greifbare Konsequenz hatte die Tragödie aber sehr wohl: Inzwischen haben viele Hersteller dem Land den Rücken gekehrt und Reißaus nach Afrika genommen. Dort, vorneweg in Äthiopien, lässt sich noch billiger produzieren. Anders als in Bangladesch wird dort kein Mindestlohn gezahlt, ein angelernter Textilarbeiter verdingt sich dort nach einem Handelsblatt-Bericht vom April mit etwa 50 Euro pro Monat. Man muss annehmen, dass auch die Arbeits- und Baustandards kaum höheren Ansprüchen genügen. Und sollte demnächst auch dort eine Fabrik zusammenkrachen, bliebe den Multis immer noch die Flucht woandershin.

Immerhin gibt es mittlerweile Bestrebungen innerhalb der internationalen Staatengemeinschaft, das System der Verantwortungslosigkeit zu beenden. Seit dem gestrigen Montag bis einschließlich Freitag verhandelt der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen (UN) in Genf über ein verbindliches Abkommen zur Haftung multinationaler Konzerne bei Menschenrechtsverletzungen. Es sind dies die bislang dritten Konsultationen in dem schon im Sommer 2014 angeschobenen Prozess. Maßgeblich vorangetrieben wird dieser von den sogenannten Schwellenländern, allen voran Ecuador und der Republik Südafrika. In dem den Unterhändlern vorliegenden Text heißt es, dass internationale Unternehmen unabhängig von ihrer Größe sämtliche Menschenrechte respektieren müssten – »ganz gleich, wo sie tätig sind und entlang ihrer Lieferketten«.

Die Initiative nimmt neben der Textilindustrie sämtliche Felder ins Visier, auf denen das Wirken des ökonomischen Nord-Süd-Gefälles in Gestalt von Ausbeutung, Entrechtung und Landraub oder von Umweltzerstörungen in Erscheinung tritt. Wesentliche Ziele sind die Haftung von Konzernen für ihre komplette Zulieferkette, Rechtsschutz für Geschädigte auch in den Heimatländern der Unternehmen, der Vorrang der UN-Menschenrechtsverträge vor Handels- und Investitionsschutzabkommen sowie die Schaffung von Mechanismen zur Einhaltung des Abkommens. Das sei eine Chance, »die globale Wirtschaftsordnung grundlegend zu verändern«, glaubt Armin Paasch vom Hilfswerk Misereor. Unternehmen sei es dann nicht mehr möglich, »Regierungen vor sich herzutreiben und vor Schiedsgerichten auf Schadensersatz zu verklagen, wenn sie Konzerne daran hindern wollen, Grundgewässer zu verseuchen, die Luft zu verschmutzen oder die Rechte von Ureinwohnern zu missachten«, äußerte er sich in einer Stellungnahme vom 10. Oktober.

Sein Verband ist Teil der »Treaty Alliance Deutschland«, eines Bündnisses aus 15 Entwicklungs-, Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen, die auf den Abschluss des UN-Vertrags dringen und die Bundesregierung auffordern, sich konstruktiv an dem Prozess zu beteiligen. Auf Dauer werde es nicht gehen »ohne ein internationales Berufungsgericht«, zitierte am Montag die Berliner Zeitung den Vizevorsitzenden des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND), Ernst-Christoph Stolper. Investoren bekämen durch neue Handelsabkommen Klagemöglichkeiten, »aber die Bürger und Belegschaften, die davon betroffen sind, bislang eben nicht«.

Dass es so kommt, ist mehr als ungewiss. Die meisten Industriestaaten – darunter auch Deutschland – haben sich bei den bisherigen Gesprächen stets als Bremser hervorgetan. Anfangs hatten sie gegen die Einsetzung der Arbeitsgruppe gestimmt und jegliche Mitarbeit verweigert. Erst 2016 nahmen die EU-Vertreter auf Druck von Zivilgesellschaft und Europäischem Parlament an einer Sitzung der Arbeitsgruppe teil.