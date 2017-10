Beerdigungskandidat des Tages: Mietpreisbremse

»Gebremst« wird bisher wenig bis gar nichts. Vor allem in den größeren Städten steigen die Mieten immer weiter. Trotzdem ist die Mietpreisbremse der CDU ein Dorn im Auge (Wohnblocks in Erfurt) Foto: dpa

Nach Ansicht des Berliner Landgerichts ist sie sowieso verfassungswidrig, weil sie die »Vertragsfreiheit« zwischen Vermietern und Mietern einschränke. Der Deutsche Mieterbund kritisiert sie seit langem als wirkungslos. Sonderlich beliebt ist sie also nicht, die 2015 beschlossene Mietpreisbremse.

Eigentlich sollte sie dabei helfen, sprunghafte Mieterhöhungen vor allem in den Großstädten zu vermeiden. Nach dem entsprechenden Gesetz dürfen die Preise bei Neu- oder Wiedervermietungen in ausgewiesenen Gebieten nur noch höchstens zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Wo die Mietpreisbremse greift, darf jedes Bundesland für sich festlegen. Hierzu weisen die Länder Gegenden mit »angespanntem Wohnungsmarkt« aus – oder auch nicht. Aufgrund von Ausnahmeregelungen und juristischen Schlupflöchern steigen die Mieten aber vielerorts »ungebremst« weiter.

Im großen und ganzen gibt es also für die Hausbesitzer gar keinen Grund zur Klage. Dessenungeachtet will die CDU die Mietpreisbremse offenbar langsam, aber sicher wieder loswerden. Wie die Stuttgarter Nachrichten am Montag berichteten, wollen sich die Konservativen bei den derzeit laufenden Koalitionsgesprächen mit FDP, Grünen und der Schwesterpartei CSU darauf verständigen, die Regelung im Jahr 2020 auslaufen zu lassen. Der baden-württembergische Bundestagsabgeordnete Michael Hennrich ging gegenüber dem Blatt von einer »stillen Beerdigung« der Mietpreisbremse aus.

Dass sich Hennrich bereits konkrete Gedanken zu den Beisetzungsmodalitäten gemacht hat, überrascht nicht sonderlich: Der Rechtsanwalt sitzt nicht nur seit 2002 im Bundestag, seit 2008 ist er auch Vorsitzender von »Haus und Grund Württemberg«. Die Lobbyorganisation der Haus- und Grundstücksbesitzer hat zuletzt im September die sofortige Abschaffung der Mietpreisbremse gefordert.