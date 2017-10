Gerichtsverhandlung

Am Montag wurde in Middelburg in Südafrika die Verkündung des Strafmaßes erwartet, nachdem zwei weiße Farmer im August für schuldig befunden worden waren, 2016 den Schwarzen Victor Mlothshwa in einen Sarg gesteckt und gedroht zu haben, ihn mit Benzin zu übergießen und anzuzünden. Eine Videoaufnahme des Vorfalls im Web hatte landesweit für Empörung gesorgt. Außerhalb des Gerichtsgebäudes versammelten sich nach Angaben von Al-Dschasira am Montag um die 250 Demonstranten, um ihre Solidarität mit Mlothshwa zum Ausdruck zu bringen. (jW)