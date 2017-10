Palomino Cañedo (Luis Alberti, li.) hat beim Tanzen mit Sergej Eisenstein (Elmer Bäck, re.) die Zeit vergessen.»Eisenstein in Guanajuato« Foto: Submarine/ZDF

Markencheck

Der Thermomix-Vorwerk-Check

Nein, hier geht es nicht um den neuen Asterix-Band. Auch nicht um den alten Kalauer: Sag mir was Schmutziges ... Küche! Es geht nur ums Kochen in unseren Zeiten.

Das Erste, 20.15

Eisenstein in Guanajuato

Ende der 1920er Jahre hat Sergej Eisenstein seine ersten Meisterwerke abgeliefert. Gefeiert in aller Welt, wird er auch in die USA eingeladen. Doch Hollywood ist nichts für Eisenstein. Ein Jobangebot führt ihn Anfang der 1930er Jahre nach Mexiko, wo er für US-amerikanische Privatleute mit Sympathien für den Kommunismus einen Film drehen soll. Vorbereitungen trifft Eisenstein in Guanajuato, einer Bergbaustadt, die auch für ihr Mumienmuseum bekannt ist. In Begleitung seines Kameramanns Eduard Tisse und seines Assistenten und Drehbuchautors Grischa Alexandrow durchstreift Eisenstein die Umgebung und trifft sich mit seinen Auftraggebern, US-Schriftsteller Upton Sinclair und dessen Frau Mary Craig Sinclair. Ebenso mit den Künstlern Frida Kahlo und Diego Rivera. MEX/NL/FIN/F/B 2015. Mit Elmer Bäck (Sergej Eisenstein). Regie: Peter Greenaway.

Arte, 22.35

Macht e mobil?

Wie die Autoindustrie ihre Krise bewältigen will

Die Deutschen sind weltweit ganz vorn dabei, was das Vergiften, Verstopfen und Totfahren angeht, doch wie lange noch? Die Chinesen setzen auf das Elektrofahrzeug, die Kalifornier von Tesla treiben die Konkurrenz vor sich her – allerdings brennen ihre Autos auch gern mal aus, wenn sie irgendwo gegenfahren. In den nächsten Jahren wollen die deutschen Hersteller nun nachlegen. Aber schaffen sie es auch? Was wird aus den rund eine Million Jobs, die am Automobil hängen?

Das Erste, 22.45

Der Sputnik-Schock

Wie eine Bombe schlägt die Nachricht ein, dass es der Sowjetunion am 4. Oktober 1957 gelungen ist, zum ersten Mal in der Geschichte einen künstlichen Erdmond zu starten. Sputnik 1: Eine 83 Kilogramm leichte Metallkugel mit einem Durchmesser von 58 Zentimetern, die mit kosmischer Geschwindigkeit um die Erdkugel saust. US-Präsident Eisenhower versucht, Gelassenheit zu zeigen, geht demonstrativ Golf spielen und lässt mitteilen, dass ihm diese kleine Metallkugel im Kosmos keine Angst mache. Aber der Sputnik-Hype ist längst außer Kontrolle geraten. Wie umgehen mit diesem welthistorischen Ereignis? Wir erinnern uns jedenfalls gern.

Das Erste, 23.30