Lob der Lebhaftigkeit

Zu jW vom 11. Oktober: jW-Spezial »Literatur« und vom 15. August: »›Brexit‹ ist der Bruch mit der neoliberalen EU«

Das Lob der Lebhaftigkeit, hier für die tägliche Berichterstattung in der jungen Welt, will ich ausdehnen auf die Literaturbeilage, diese Extraarbeit der Autoren: »Freie Gedanken«, jenseits diverser Tellerränder, werden nicht verraten, im Gegenteil dem »Weg da, weg da, hab jetz’ keine Zeit«-Orbit entrissen. Z. B. lässt Stefan Gärtners konstruktivistische Kritik mittels Sprache statt Holzhammer die Gedanken des »Donaldisten« Patrick Bahners über Helmut Kohl zu Tage treten, allen Sauerampfern zum Trotz. Im Beitrag von Kai Köhler über Mezzadras und Neumanns (letztlich) »Wer war/ist die wahre Klassenkampfvertretung?« erhascht die Leserin, der Leser auch noch zeitbedingte Einordnungen, wie wir heute sehen: hochaktuell!

In der jW vom 15. August erschien ein Interview mit Kevan Nelson, Regionalgewerkschaftssekretär, der erklärte, dass die Wiederverstaatlichung von Post und Bahn wohl eher im nationalen Rahmen möglich sei. Auferlegte Denkmuster zu durchbrechen, dazu ist die Verbreitung der jungen Welt der erste Schritt. Weiter so!

W. Richel, Wuppertal

Unangenehm für Europa

Zu jW vom 20. Oktober: »Rajoy sieht rot«

(…) Nicht nur unterstützt Deutschland die spanische Regierung, sondern sieht über die Gewalt und die Menschenrechtsverletzungen in Katalonien hinweg. Katalonien ist unangenehm für Europa geworden, weil Katalonien (…) die Fundamente eines Europas der Machtstaaten hinterfragt. Die meisten deutschen Medien unterstützen die Politik der Bundesregierung, und das auch nach der Gewalt, die am 1. Oktober den Katalanen angetan wurde. Spanien ist ein Mitgliedsstaat der EU, und deshalb wird an der Rechtsstaatlichkeit kein Zweifel gelassen.

Das könnte der Wahrheit nicht entfernter sein. Die spanische Verfassung von 1978 wurde unter extremen Umständen geschrieben und unterschrieben. Das Militär wartete vor der Tür und hat mit einem Putsch gedroht. Das war die Alternative zur Verfassung. Und so ist die sogenannte Demokratie in Spanien ohne einen Nürnberger Prozess entstanden. Die Franquisten sind bis heute an der Macht geblieben, aber das wird von Europa verschwiegen. Die Verfassung von 1978 ist nur eine Ausrede, um die katalanische Volksrevolution zu unterdrücken. (…)

Silvana Closa Torras, per E-Mail

Imperialistische Ideen

Zu jW vom 20. Oktober: »Rajoy sieht rot«

(…) In den letzten Tagen sind die Unionisten von Spanien noch stolzer, ihre imperialistischen Ideen in Katalonien zu zeigen und ihre Durchsetzung zu erzwingen. In Barcelona und in Valencia hat die spanische Polizei die ultrarechten Fraktionen geschützt und wird sich auch weiter so benehmen. In Spanien darf man »Heil Hitler!« und »Viva Franco!« auf der Straße ausrufen. Auch vor Polizisten. Vor kurzem hat der PP-Sprecher, der Regierungsparteisprecher, wieder Katalonien gedroht. Er sagte, dass die Geschichte von Ministerpräsident Lluís Companys sich bei Ministerpräsident Carles Puigdemont wiederholen könne. Companys wurde 1940 verhaftet, inhaftiert, gefoltert und von spanischen Militärs erschossen. Noch niemand (auch keine »demokratische« Regierung in Spanien) hat dafür um Vergebung gebeten. (…)

Mireia Domènech, per E-Mail

Erstaunliche Begeisterung

Zu jW vom 20. Oktober: »Rajoy sieht rot«

An der Berichterstattung unserer Zeitung junge Welt erkenne ich eine erstaunliche Begeisterung für die – neutral ausgedrückt – Causa Katalonien. Aus diesem Grund möchte ich die Redaktion bitten zu erklären, was an der Regierung Puigdemont und ihrem Vorhaben links oder gar sozialistisch sein soll. Wissen Sie nicht, woher die Katalanische Europäische Demokratische Partei (PDECat) kommt? Ist es Ihnen nicht bekannt, wer für den jahrelangen sozialen Kahlschlag und tiefe Korruption in Katalonien verantwortlich ist? Der unglaubliche und beschämende Opportunismus der Republikanischen Linken Kataloniens (ERC) macht die Sache nicht besser.

Casto del Amo, per E-Mail

Halbherzige Rekommunalisierung

Zu jW vom 13. Oktober: »Die Bremer ­Sopranos«

Die zwielichtigen Gestalten erfreuen sich bereits seit 20 Jahren am Dukatenesel Bremer Müllabfuhr. Es handelt sich im Gegenteil um eine halbherzige Rekommunalisierung, denn der private Entsorger Nehlsen hat sich satte 20 Jahre lang an der vollständig privat vergebenen Entsorgung gesund gestoßen. Die Herrlichkeit, welche anno dazumal eine Einkaufs- und Expansionstour von Emden bis Brandenburg und Sachsen ermöglichte, hat allerdings nächstes Jahr ein Ende, denn Bremen wird sich einen Teil unter – zugegeben – lachhaften Bedingungen zurückholen, um ein wenig den Anschein der Einhaltung von Rekommunalisierungsversprechen zu bewahren.

Dabei ist allerdings überhaupt nicht sicher, dass der Platzhirsch Nehlsen mit seinen Tochtergesellschaften den Zuschlag erhalten wird, denn zuletzt hat dieser auf dem hart umkämpften Markt verschiedene Ausschreibungen (Gelber Sack, Biotonne) und somit an Boden verloren. Derzeit herrscht deswegen, Inkonsequenz des Bremer Senats hin oder her, Krisenstimmung an der Hüttenstraße in Bremen, da ein Großteil des restlichen Geschäftsfeldes mit zirka zwei Drittel Gesamtumsatz defizitär läuft. Gerade wird das dritte Mal nachverhandelt. Klar ist nur eins: Ob nach den unklaren Bedingungen der Stadt oder nach dem »am Tarif der privaten Entsorgungswirtschaft angelehnten« Lohn- und Gehaltsgefüge der Nehlsens – die Müllwerkerinnen und Müllwerker haben in der Tat nichts davon. Ein hartes Sanierungsprogramm ist bereits aufgelegt.

A. Köbes, Bremen