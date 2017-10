Das sagt ja nichts aus

»Was dann geschah ...« (Nina Kunzendorf, Veronika Bachfischer, Ursina Lardi, Felix Römer, Lukas Turtur) Foto: Thomas Aurin

Es ist sehr atmosphärisch, was an der Berliner Schaubühne für Milo Raus »Lenin« aufgeboten wird. In der Mitte der Bühne ein Nachbau des Landguts, in dem Lenin die letzten Monate verbrachte – weit weniger pompös als das klassizistische Herrenhaus mit weißen Säulen in Gorki südlich von Moskau. Eher entspricht die drehbare Kulisse dem Idealtypus einer russischen Datscha. Ein simples Holzhaus mit einer Bank vor der Hauswand, im Inneren schlicht eingerichtet. Die Szenerie liegt im Dunklen, ein paar Petroleumlampen bringen etwas schummriges Licht in das Geschehen, das von Kameraleuten gefilmt und auf eine Leinwand über der Kulisse übertragen wird. Das erinnert nicht nur in seiner Düsternis zunächst an einen jener Dostojewski-Abende von Frank Castorf an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Dass es sich um einen theatralen Aufbau handelt, zeigt der Rahmen an. Links der Datscha sitzen auf einer Reihe von Stühlen die Schauspieler des Abends, die ihre Kostüme anlegten, während das Publikum Platz nahm, rechts steht ein typischer Theaterschminktisch, an dem die Maske angelegt wird. Der Zuschauer begreift, dass an diesem Abend ein historisches Stück gegeben wird. Die Kulisse, die Kostüme, die Maske – alles nur Spiel.

Ein Tag im Jahr 1923. Morgen, Mittag und Abend werden als Zwischentitel eingeblendet – und ohne allzu bibelfest zu sein, merkt man doch recht zügig, dass hier im Stile der Passionsgeschichte erzählt wird, inklusive letztem Abendmahl im Kreise der Jünger. Lenin, seit Ende 1921 erkrankt, ist durch einen Schlaganfall schwer geschwächt und erleidet im Laufe dieses Tages einen weiteren, der ihn zu einem körperlich völlig gebrochenen Menschen macht. Lenin wird gespielt von der Schauspielerin Ursina Lardi. Umgeben ist der Anführer und Theoretiker der bolschewistischen Revolution von seiner Frau Krupskaja (Nina Kunzendorf), Trotzki (Felix Römer), Stalin (Damir Avdic), Lunatscharski (Ulrich Hoppe), seinem Leibarzt Guetier (Kay Bartholomäus Schulze), einer Köchin und Leibwächtern. Wer an diesem Abend wen spielt, ist zu Beginn auf der Leinwand im Stile eines History-Channel-Biopic zu lesen – von diesem Format mag sich der Abend bis zum Abspann (»Was dann geschah …«) nicht lösen.

Ansonsten geht es recht naturalistisch zu. Lenin wacht auf, Lenin bekommt von seinem Arzt die Hose heruntergezogen und ein Fieberthermometer eingeführt, Lenin wird komplett ausgezogen und in die Badewanne gesetzt und mit Schwamm gesäubert, Lenin bekommt Besuch von zwei vom Simbirsker Gewerkschaftsbund entsandten Kindern, die als Geschenk einen Rollstuhl überreichen, Lenin bekommt Tee zu trinken, Lenin isst Suppe, Lenin bekommt eine Schlaganfall, Lenin sitzt im Rollstuhl, Lenin versucht, einen Brief zu diktieren, Lenin bekommt einen Wutanfall, Lenin sitzt mit der Krupskaja auf der Bank, den Kopf an ihre Schulter gelehnt, und bedauert, keine Kinder mit ihr zu haben. Zwischendurch sagt Lenin zu Trotzki, dass die Revolution stirbt, aber das scheint mehr auf den Revolutionär selbst bezogen zu sein. Erzählt wird die banale Geschichte eines körperlichen Verfalls. Die Titelfigur steht zu Beginn nicht in der Blüte, am Ende ist sie dem Tod näher.

Ursina Lardi spielt Lenin zunächst mit offenem Haar, bevor sie in der Maske mit Halbglatze und Spitzbart versehen wird. Die Annäherung an historische Persönlichkeiten wird an diesem Abend vor allem über Äußerlichkeiten versucht. Wenn Lardi sich in Lenin verwandelt, steht das in der Inszenierung für die Verwandlung Lenins in eine Ikone, während er stirbt. Stalin spricht schon von Einbalsamierung und Ausstellung auf dem Roten Platz, während Lardi sich dem Bild Lenins angleicht.

Der Abend versucht seinen Reiz aus dem Gegensatz von Lenin als Mensch und Lenin als Ikone zu schöpfen, und das wird ihm zum Verhängnis. Es ist möglich, hinter dem Politiker den Menschen zu entdecken, nur wird es dann wenig aussagekräftig. Das Allzumenschliche sagt ja nichts: Schwäche, Krankheit, Tod sind pseudokonkrete Universalien, mal abgesehen davon, dass sich die herrschende Ideologie mit der Parole, im Tod seien alle gleich, bestens vertragen dürfte, solange dies vor dem Tod eben nicht der Fall ist.

Was letztlich erzählt werden soll, blieb bei der Uraufführung am 19. Oktober unklar. Auch der Naturalismus auf der Ebene der Darstellung, bis zum Knarzen der Stiefel Stalins, wird konterkariert, wenn das Aufwickeln des Darms bei lebendigen Leibe, eine bekannte Foltermethode der weißen Truppen, einem Rotarmisten in den Mund gelegt wird oder Lenin so tut, als hätte er die Kinder des Zaren persönlich hingerichtet. Viele inhaltliche Momente hatte der Abend nicht, der größte, wenn nicht einzige stand eigentümlich disparat zum restlichen Geschehen. Lenin wendet sich ans Publikum, an die sogenannten Demokraten, die sich in ihrem Humanismus wohlig eingerichtet haben und gar nicht daran denken, die Unterdrückung aus der Welt zu schaffen. Solche Wichtigkeit und Dringlichkeit versäumt der Abend in seiner gesamten Länge zu entwickeln.