Gegen Rechtsruck

Im Regierungsviertel in Berlin haben am Sonntag rund 12.000 Menschen demonstriert. Sie protestierten gegen den Einzug der AfD in den neuen Bundestag, der am Dienstag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentritt. »Mein Herz schlägt für Vielfalt« oder »Meine Stimme gegen Hetze« stand auf den Plakaten. »Wir wollen nicht, dass bürgerliche Parteien nach rechts rücken«, mahnten die Organisatoren, zu denen der DGB, Campact oder »Pulse of Europe« gehören. Der Initiator, der 23jährige Student Ali Can, zeigte sich »überwältigt« von der hohen Teilnehmerzahl. (AFP/jW)