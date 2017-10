Staat soll Air-Berlin-Pleite abfedern

Sachwalter Lucas Flöther (links), Vorstandvorsitzender Thomas Winkelmann (Mitte) und der Generalbevollmächtigte Frank Kebekus (Berlin, 25. September) Foto: Stefanie Loos/Reuters

Kurz vor dem endgültigen Aus für die Fluggesellschaft Air Berlin hat der für die Insolvenz zuständige Generalbevollmächtigte Frank Kebekus die Forderung nach einer Transfergesellschaft bekräftigt. Sonst müssten Anfang November rund 4.000 Kündigungen ausgesprochen werden, sagte Kebekus der Rheinischen Post (Samstagausgabe). Die Fluglinie könne die Transfergesellschaft nicht alleine finanzieren. Es gehe darum, »dass die öffentliche Hand den Beitrag bezahlt, den wir nicht leisten können«.

Verantwortliche von Air Berlin hatten vergangene Woche Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) kontaktiert und eine mögliche finanzielle Beteiligung an einer Transfergesellschaft signalisiert. Gespräche zwischen den Bundesländern Berlin, Nordrhein-Westfalen und Bayern laufen bereits.

Kritik an Air-Berlin-Chef Thomas Winkelmann, der sich eine millionenschwere Gage vertraglich hatte zusichern lassen, wies Kebekus zurück. »Diese Diskussion ist an Heuchelei nicht zu überbieten und in höchstem Maße unseriös«, sagte er. Die 4,5 Millionen Euro, die Winkelmann erhalten soll, würden weder Kunden noch Mitarbeitern entgehen, weil sie »alleine vom früheren Hauptgesellschafter Etihad über eine Bankbürgschaft finanziert« wurden. »Diese scheinheilige Diskussion könnte zu der fatalen Konsequenz führen, dass fähige Manager bei solchen Sanierungsfällen nicht mehr einsteigen.«

Neben dem amtierenden Boss sorgte auch Air-Berlin-Gründer Joachim Hunold Schlagzeilen. Nach Informationen von Bild am Sonntag steht er im Verdacht, Firmengeld veruntreut zu haben. Anfang 2012 habe der damalige Vorstandsvorsitzende von Air Berlin, Hartmut Mehdorn, die interne Revision damit beauftragt, Abrechnungen seines Vorgängers Hunold zu kontrollieren.

In einer Prüfung der Unternehmensberatungsfirma Pricewaterhouse-Coopers hätten sich Hinweise bestätigt, »dass Joachim Hunold zu privaten Zwecken pflichtwidrig das Gesellschaftsvermögen schädigte, indem er auf Kosten der Gesellschaft mit Geschäftsreiseflugzeugen zu privaten Zwecken flog«. (dpa/AFP/jW)