Vater von Beruf

Zum Profi geboren: Die Ball-Brüder Lonzo (M.) und LiAngelo (l.) mit ihrem verkaufstüchtigen Vater LaVar (r.) Foto: Michael Owen Baker/AP Photo

Es gab schon immer Eltern, denen beim Versuch, ihrem Nachwuchs zu Sportruhm zu verhelfen, jedes Mittel recht war und die dabei auch wenig Rücksicht auf die Befindlichkeiten ihrer Sprösslinge nahmen. Doch so aufdringlich und großmäulig wie der Unternehmer LaVar Ball hat selten ein Elternteil die Öffentlichkeit gesucht.

Bereits vor der Geburt seiner drei Söhne LaMelo (16), LiAngelo (18) und Lonzo (19) fasste der ehemalige Collegebasketball- und Footballspieler den Entschluss, ein Basketballimperium zu gründen. Mit der Unterschrift von Lonzo bei den Los Angeles Lakers, dem wohl bekanntesten Team der Welt, wurde bereits ein Etappenziel erreicht: Der erste Ball-Sohn spielt nun in der NBA, die am Dienstag in die neue Saison startete.

Zur Zeugung der erhofften zukünftigen Goldesel hatte der ambitionierte Vater nach eigener Aussage eine »große und hübsche Stute gesucht« und heiratete dementsprechend eine ehemalige Basketballerin. Ihre drei Söhne gelten alle als hochbegabt. Oder wie Ball es ausdrückte: »Sie wurden geboren, um Profis zu sein.« LaMelo und LiAngelo spielen derzeit noch in der Highschool bzw. am College.

Bei der Ausbildung seiner Söhne, das gab Ball in einem Interview unumwunden zu, setzte er auch auf körperliche Züchtigung. Die Jungen wurden von frühester Kindheit an gedrillt: Fünf Mal die Woche standen Kraft- und Ausdauertraining sowie Übungen auf dem eigens errichteten Basketballplatz auf dem Programm. Der Erzeuger hatte sich eben in den Kopf gesetzt, sein Geld ab sofort mit Vatersein zu verdienen.

Bei der Ausbildung des Spielstils seiner Söhne legte Ball von Beginn an großen Wert auf den Showfaktor. Schließlich sollen sich die Brüder zu echten Marken entwickeln. Lonzo hält Ball schon jetzt für mindestens so gut wie Stephen Curry, den Superstar der Golden State Warriors, dem amtierenden Meister. Um markige Sprüche ist Ball sowieso nie verlegen. So behauptete der 49jährige einst: »In meinen besten Zeiten hätte ich Michael Jordan im Eins-gegen-eins besiegen können.«

Erst kürzlich beleidigte er eine Schiedsrichterin bei einem Jugendturnier mit sexistischen Sprüchen. Angeblich habe der Sportartikelhersteller Adidas die Schiedsrichterin daraufhin entfernen lassen. Man wollte Ball wohl milde stimmen, war der Sportausrüster doch noch im Rennen um einen lukrativen Schuhvertrag mit den Ball-Burschen.

Dem Konkurrenten Nike unterbreitete der mittlerweile zur Medienfigur gewordene Vater das bescheidene Angebot, seine Jungs für eine Summe von einer Milliarde Dollar unter Vertrag nehmen zu können – pro Kind versteht sich. Ein Marketingdirektor äußerte daraufhin, Ball sei »das Schlimmste, was dem Basketball in den letzten 100 Jahren passiert ist«. Mittlerweile hat dieser eine eigene Ausrüsterfirma gegründet, die seine Söhne ausstattet. Der Schuh, den Lonzo während zweier Vorbereitungsspiele trug, kostet im freien Verkauf schlappe 495 Dollar (420 Euro).

Welche Aussagen Balls reine marketingdienliche Provokationen sind und welche seine tatsächliche Meinung wiedergeben, ist unklar. Doch ist sein Fall offenkundig das Ergebnis eines Geschäftes, in der dem Drumherum mehr Beachtung geschenkt wird als dem Sport selbst. Denn über wenige Personen im US-Sport wurde im Sommer so häufig berichtet wie eben Ball. Er weiß, was er tut: »Ich bin so präsent, weil die Leute kontroverses Zeug mögen. Negativität verkauft sich, also wollen sich alle auf mich stürzen, aber das ist in Ordnung.«