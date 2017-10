Richter »vom Stuhl gehauen«

Am Tag nach dem Attentat auf die Charlie-Hebdo-Redaktion wurde bei einem antisemitischen Mehrfachmord eine Waffe brisanter Herkunft verwendet Foto: Eric Gaillard /Reuters

Am 7. Januar 2015 drangen die Brüder Kouachi in die Redaktion der Pariser Satirezeitung Charlie Hebdo ein und töteten elf Menschen, darunter acht der wichtigsten französischen Karikaturisten. Das Blatt lahmt seither an Geist und Seele, mangelnde Kreativität und fehlender Esprit werden womöglich zu seinem Untergang führen. Einen Tag nach dem Blutbad setzte ein enger Freund der beiden Dschihadisten, Amedy Coulibaly, den Mordzug »im Namen Allahs« fort: In einem koscheren Supermarkt mit vor allem jüdischer Kundschaft an der Porte de Vincennes nahm er Geiseln und streckte vier von ihnen mit einer Handfeuerwaffe nieder, die – so stellte sich jetzt heraus – von einem lokalen Führer der faschistischen Bewegung »Les Identitaires« nach Frankreich eingeführt worden war. Offenbar mit Hilfe der Gendarmerie, für die er als »verdeckter Agent« gearbeitet haben will.

Claude Hermant aus Lille, 54 Jahre alt und in der französischen Presse als »ehemaliger Spitzel der Zollbehörden und der Gendarmerie« bezeichnet, wurde am 9. Oktober in seiner Heimatstadt wegen illegalen Waffenhandels zu sieben Jahren Haft und einer Geldstrafe von 30.000 Euro verurteilt. Ein billiges Urteil, wie Medien und Politik den Richterspruch unisono kommentierten. Der Staatsanwalt hatte zehn Jahre Gefängnis und 150.000 Euro Geldstrafe gefordert. Der Präsident der Liller Strafkammer, Marc Trévidic, hätte dem bulligen, glatzköpfigen Faschisten Hermant wohl gerne auch einige Gendarmen und Vertreter der Zollbehörden in die Gefängniszellen hinterhergeschickt. Es habe ihn »vom Stuhl gehauen«, mit welcher Naivität die Uniformierten den früheren Söldner Hermant seine Waffensammlung mit Lieferungen aus dem Osten auffüllen ließen, sagte Trévidic nach einem Bericht der Tageszeitung Libération. War es wirklich nur Naivität?

Wie das Gericht in nichtöffentlicher Sitzung den Zeugenaussagen entnahm, handelte es sich vielmehr um eine quasi freundschaftliche Beziehung unter Waffenbrüdern, denen eines gemeinsam ist: Eine heftige Abneigung gegen die politische Linke des Landes ganz allgemein und im besonderen gegen jene Vertreter der Presse, die das geheime Wirken der zur französischen Armee gehörenden Gendarmerie und ihrer sogenannten »verdeckten Agenten« kritisch beleuchteten oder gar karikierten. In Gewahrsam nahmen sie ihren angeblichen Helfer Hermant denn auch erst, als Coulibaly gemordet und die Kollegen von der schnellen Spezialeinsatztruppe CRS den Attentäter erschossen hatten.

Bei Hermant zu Hause fanden Ermittler, die der Spur von Coulibalys Waffe nachgegangen waren, 470 Maschinenpistolen, Gewehre, Handfeuerwaffen – alle illegal importiert aus zumeist osteuropäischen Ländern. Auch das Mordwerkzeug des Geiselnehmers hatte seinen Weg über die Grenzen Frankreichs zunächst nach Lille genommen, zu Hermant und den »Identitaires«. Eingekauft hatte sie der Mann, der den legalen Teil seines Einkommens aus einer Frittenbude und seiner Beschäftigung als Meister und Organisator von Paint-Ball-Schlachten bezog, ganz locker und normal über eine slowakische Website für Waffensammler. Dass er als Spitzel für die uniformierten Kollegen arbeitete, dürfte – so sah es offenbar auch das Gericht – ihm die Einfuhr der Waffen nach Frankreich nicht nur erleichtert, sondern sogar erst möglich gemacht haben.

Die französischen »Identitaires«, die als Symbol eine Wildsau auf ihren Standarten führen, sind eine im Land viel zuwenig beachtete radikale Bewegung. Sie sei mit nur 2.000 eingeschriebenen Mitgliedern eine eher »unbedeutende« Gruppe von Schreihälsen, heißt es auch im Bericht des Innenministeriums. Sie hätte sich zwar dem Hass auf Muslime verschrieben, sich in der Vergangenheit aber vom bei der extremen Rechten grassierenden Antisemitismus distanziert. Die Tatsache, dass der von der Gendarmerie geduldete Waffenhandel des ehemaligen Söldners Hermant ein blühendes Geschäft war und schließlich zum Tod von vier Franzosen jüdischen Glaubens führte, beweist das Gegenteil.