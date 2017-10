Seine Arbeit als Kaufhausdetektiv hat Thierry Taugourdeau (Vincent Lindon) in eine Machtposition gebracht: »Der Wert des Menschen« Foto: Nord-Ouest Films/ARTE France

Die cleveren Wildschweine von Usedom

Insel Usedom: Neonazialarm? Nein, Wildschweinalarm! In Rotten kommen die Tiere nachts aus Polen über die Grenze und richten schwere Schäden an. Danach kehren sie nach Swinoujscie zurück. Denn die cleveren Tiere wissen, dass sie dort nicht gejagt werden. Sie gelten vielmehr als Touristenattraktion und werden mitten in der Stadt sogar gefüttert.

Arte, 19.40

Unsere Zukunft (1/4)

Besiegen wir die Superkeime?

Die Menschheit hat sich überall mächtige Feinde geschaffen, auch winzige, die das 21. Jahrhundert, so sagt man, entscheidend prägen werden: die sogenannten Superkeime. Wird nichts unternommen, könnten die Superkeime im Jahr 2050 zehn Millionen Tote fordern. Schon jetzt sterben jedes Jahr allein in Europa mindestens 25.000 Menschen an diesen Bakterien. Die Weltgesundheitsorganisation WHO spricht von der vielleicht größten globalen Gefahr dieses Jahrhunderts. Im Anschluss Teil 2: »Ertrinken wir im Plastikmüll?«

3sat, 20.15

Lehrer am Limit

Der Lehrerberuf ist im Umbruch. Eine Klinik in Bad Kissingen hat sich bereits auf Lehrer mit Burnout-Syndrom spezialisiert. Das ist nicht zum Lachen, nach dem Motto: Hurra, hurra, der Lehrer brennt aus. Die ganz einfache Frage ist: Warum ist es möglich, dass in diese Ressource so scheußlich wenig investiert wird?

BR Fernsehen, 22.00

Der Wert des Menschen

Der 51jährige Thierry verliert seine jahrelange Anstellung als Maschinist. Es ist ein harter Schlag für ihn, mit über 50 Jahren in den Pool der vielen Arbeitssuchenden geworfen zu werden. Thierry bleibt dennoch hartnäckig und unterzieht sich in der Hoffnung auf Arbeit demütigenden Bewerbungstrainings und etlichen Vorstellungsgesprächen. Seine Fortbildungen erweisen sich als nutzlos. Er muss erkennen, dass Erwerbslosigkeit bedeutet, sich Belehrungen gefallen zu lassen und in der entwürdigenden Rolle eines Bittstellers auf andere angewiesen zu sein. Gefangen in der Maschinerie des Marktes ist er gezwungen, weit unter seinen Kompetenzen eine Stelle als Kaufhausdetektiv anzunehmen. Mit Vincent Lindon (Thierry Taugourdeau), Yves Ory (Jobberater), Karine De Mirbeck (Thierrys Frau). F 2015. Regie: Stéphane Brizé.

Arte, 22.40