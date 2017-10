Rotlicht: Zweite Republik

Hans-Christian Strache (FPÖ), Kanzler Christian Kern (SPÖ) und Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) im Wahlkampf – Fernsehdebatte am 15. Oktober 2017 Foto: Kerstin Joensson/AP Photo

Schon oft wurde das Ende der österreichischen Zweiten Republik prophezeit. In den 1990er Jahren wollte der damalige Chef der rechten »Freiheitlichen« (FPÖ), Jörg Haider, eine »Dritte Republik« errichten. Insbesondere die sogenannte Sozialpartnerschaft – wesentlicher Bestandteil des österreichischen politischen Systems nach 1945 – war ihm ein Dorn im Auge. Den institutionalisierten Klassenkompromiss interpretieren die Rechten als Einrichtung, mit der sich Sozialdemokraten (SPÖ) und Konservative (ÖVP) die Republik untereinander aufteilen.

Mit der im Jahr 2000 installierten Koalition aus ÖVP und FPÖ stand Österreich dann am Rande der »Dritten Republik«. Die Zusammenarbeit von Bürgerlichen und Rechten endete jedoch in Korruption, Parteispaltungen – und einer weiteren Koalition. Im Jahr 2000 aber war allerorten von einer »Wende« die Rede. Peter Pilz, langjähriger Abgeordneter der Grünen und nach der Wahl vom vergangenen Sonntag nun mit seiner eigenen Liste im Nationalrat vertreten, verfasste zu Beginn jener schwarz-blauen Periode ein Werk mit dem Titel »Die Vierte Republik«, in dem er für eine »Reformmehrheit« jenseits von ÖVP und FPÖ warb.

17 Jahre später befinden wir uns weiterhin in der Zweiten Republik, die nach der Befreiung vom Nazifaschismus gegründet wurde. Vom 28. April bis zum 20. Dezember 1945 regierte die Provisorische Regierung Renner. Neben den von Karl Renner angeführten Sozialdemokraten waren die ÖVP und die Kommunisten (KPÖ) Teil dieser häufig als Konzentrationskabinett bezeichneten Allparteienregierung. Obwohl die KPÖ bei den ersten Wahlen im November 1945 mit etwas mehr als fünf Prozent schlechter abschnitt als allgemein erwartet, spielten die Kommunisten während der ersten Jahre der Zweiten Republik eine bedeutsame Rolle – bis der Antikommunismus als Staatsräson den »Geist der Lagerstraße«, die Gemeinsamkeit der ehemals von den Nazis politisch Verfolgten, endgültig abgelöst hatte. 1947 schied die KPÖ aus. Bis 1983 regierten fortan ÖVP und SPÖ – in Koalitionen oder mit jeweils absoluter Mehrheit. Insbesondere die Ära der SPÖ-Alleinregierungen unter Bruno Kreisky zwischen 1970 und 1983 prägten das Land nachhaltig. Danach begann der Aufstieg jener Kraft, deren Wurzeln in der Zeit vor der Zweiten Republik liegen. Die FPÖ war aus dem »Verband der Unabhängigen« hervorgegangen, einem Sammelbecken ehemaliger NSDAP-Mitglieder. Jahrzehntelang kamen die »Freiheitlichen« nicht über fünf bis sechs Prozent der Stimmen. 1983 holte Fred Sinowatz (SPÖ) die Rechten als Juniorpartner in die Regierung, 1986 begann dann mit der Übernahme der FPÖ durch Haider deren Erfolgswelle. Gleichzeitig verloren die SPÖ und die ÖVP kontinuierlich an Zuspruch.

Kritiker des 1995 erfolgten EU-Beitritts Österreichs sahen diesen im Widerspruch zur Verfassung. Zentraler Bestandteil derselben ist die »immerwährende Neutralität«, wie sie 1955 im Staatsvertrag zwischen den Alliierten und der Bundesregierung festgehalten wurde. Tatsächlich wurden mehrere Verfassungsgesetze verabschiedet, die das Neutralitätsgebot teilweise aushebeln. Andernfalls wäre etwa die Teilnahme Österreichs an der »Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik« der EU illegal.

Nach den Wahlen vom vergangenen Sonntag spricht bislang noch niemand vom Ende der Zweiten Republik. Was auf diese nun zukommt, ist unklar. Sollte der nächste Bundeskanzler Sebastian Kurz heißen, könnten einmal mehr Verfassungsgrundsätze in Frage gestellt werden. Die ÖVP hat Kurz nach seinen autoritären Vorstellungen umgebaut und sich innerparteiliche Durchgriffsrechte gesichert. Ähnliche Kompetenzen hat er sich bereits für das Kanzleramt gewünscht.