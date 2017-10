Wagenstein, Lehmann, Kaiser

Steht bis heute zu Dimitroff: Filmemacher und Schriftsteller Angel Wagenstein Foto: Wikimedia Commons

Im Zweiten Weltkrieg war Angel Wagenstein als Jude, Kommunist und Partisan gefährdet. In Plowdiw 1922 geboren, lebte der spätere Filmautor vom fünften bis zum zwölften Lebensjahr mit seinen Eltern. Der Vater blieb Bolschewik bis ins hohe Alter – im Pariser Exil. »Jäcki« Wagenstein schloss sich mit 16 einer illegalen kommunistischen Jugendorganisation und nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht 1941 den Partisanen an. Mit Genossen setzte er ein Pelzlager der Wehrmacht in Brand, das nun nicht mehr als Nachschub für die Stalingrader Winterschlacht dienen konnte. Weiteren Aktionen folgten Denunziation und Verhaftung. Dem Todesurteil entging Wagenstein durch Bombardements der Alliierten, große Konfusion und Flucht.

Der Drehbuchautor und Schriftsteller steht bis heute zu Georgi Dimitroff, der in Bulgarien einen demokratischen Sozialismus auf den Weg brachte, den die Nachfolger verfälschten. Nach einem Filmstudium in Moskau begann Wagensteins erfolgreiche Zusammenarbeit mit Konrad Wolf. Dem 1959 in Cannes ausgezeichneten antifaschistischen deutsch-bulgarischen Film »Sterne« folgten bei der DEFA »Der kleine Prinz« (1966, ab Ende diesen Monats endlich als DVD erhältlich) und »Goya« (1971).

2010 knüpfte Wagenstein mit seinem dritten Roman »Leb wohl, Shanghai« an ein 20 Jahre altes Drehbuch an, das zur Vicki-Baum-Verfilmung »Shanghai 1937«, einem deutschem Fernsehzweiteiler (Regie: Peter Patzak). Ausgangspunkt des Romans ist das faschistische Berlin. Es gibt mehr als einen Anlass, ihn noch mal zur Hand zu nehmen. Gestern ist Wagenstein 95 geworden.

Zwei Charakterdarsteller, die im Oktober vor 25 Jahren von uns gingen, machten 1978 eine Aufführung am Nationaltheater Weimar zum republikweiten Ereignis, wobei die Fernsehaufzeichnung förderlich war. Die Berlinerin Christa Lehmann hatte sich am Theater in Weimar ab 1947 zu einer überregional bekannten, bedeutenden Schauspielerin, Regisseurin und Schauspiellehrerin entwickelt und spielte die Titelrolle in Harry Buckwitz’ Inszenierung »Der Besuch der alten Dame« mit dem großen Wolf Kaiser als Alfred Ill. Die auch aus komödiantischen Filmrollen bekannte Mimin wurde 71 Jahre alt; ihr berühmter Partner 66. Der als »Meister Falk« bekannte Sozialist war von den neuen politischen Verhältnissen in den 90er Jahren so enttäuscht, dass er freiwillig aus dem Leben schied. Hervorragende Rollendarstellungen wie sein Jachmann in »Kleiner Mann – was nun?« (1967) werden noch lange an ihn erinnern.