Ein Bagger, der in der Baugrube baggert, bis das Licht ausgeht. Zeichen einer so alltäglichen wie möglicherweise wahnwitzigen Aktivtät. Zeichen des »Seinesgleichen geschieht«. Irgend etwas wird keineswegs müde, sich und allen anderen das Grab für den herbeigesehnten ewigen Schlummer zu graben. Einer aber bleibt vorerst noch wach. Michael Haneke, der entspannte Schreckensfilmemacher, wird nicht müde, es versuchsweise festzuhalten, das sich in Seelenruhe in die Tiefe baggernde Geschehen.

In seinem neuesten Film »Happy End«, möglicherweise benannt nach der einschlägig erhältlichen gleichnamigen Klopapiermarke, in jedem Fall aber zu lesen als »Ihrem Ende gehen sie zu …«, hat er zu diesem Zweck ein altes französisches Boulevardkomödien-Setting gewählt: Die Villa einer moribunden Baumagnaten-Familie in Calais; drei Generationen zwischenzeitlich unter einem Dach, die eine Art Wettlauf um den Ehrenpreis der fortgeschrittensten Dekadenz aufzuführen scheinen. Grausam vertrottelt und hinterhältig, wie es dem Genre seit Generationen entspricht.

Firma und Familie geht es offensichtlich nicht gut. Zwar steht der Bagger nicht still, aber das Geld ist knapp (der Kredit-Countdown läuft). Zudem ist auf einer ihrer Baustellen ein Unfall geschehen, bei dem einer der Bauarbeiter unglücklicherweise draufgegangen ist. Mit den Hinterbliebenen wird verhandelt.

Der Vorstand der Familie, der alte Magnat, wird von Jean-Louis Trintignant verkörpert. Er sitzt im Rollstuhl und spielt offenbar den Dementen, um seine Boshaftigkeit und seinen Todeswunsch zu bemänteln. Er terrorisiert praktisch alle – von seinem Friseur bis zu zufälligen Passanten – , ihm doch endlich Sterbehilfe zu leisten.

Zusammengehalten wird der Laden von dessen Tochter (Isabelle Huppert). Die verhandelt (mit Hilfe des Familiennotars) mit den Hinterbliebenen des Unfallopfers und mit britischen Bankern um Fortführung der Kreditlinien. Mit einem der Kreditvermittler (Toby Jones) hat sie eine Affäre, führt entsprechende Liebes-Geld-Telefonate mit ihm. Gegen Ende des Films kommt es zur Hochzeit zwischen den beiden. In die Feierlichkeiten in einem ostentativ weißen Festsaal platzt der Sohn der Isa­belle-­Huppert-Figur (Franz Rogowski) skandalöserweise mit ein paar afrikanischen Migranten als Begleitung. An denen herrscht in Calais bekanntlich kein Mangel. Sie sollen, obwohl zunächst uneingeladen, auch ein wenig vom sonnigen Unternehmerkreditreichtum abbekommen. Man deckt ihnen einen Tisch am Rande des Saales.

Bis dahin hat besagter Sohn, ein Bauingenieur und mithin der designierte Nachfolger seiner Mutter, vor allem Pech gehabt (und von den Unfallopferhinterbliebenen kräftig eins in die Fresse bekommen), zudem ein Alkoholproblem, Depressionen und den finalen Nervenzusammenbruch (er ist sozusagen das verkörperte schlechte Gewissen, die pathologische Variante der »schönen Seele«).

Die Isabelle-Huppert-Figur hat auch einen Bruder (Mathieu Kassovitz), einen erotomanischen Arzt. Dessen zweite Ehefrau ist hochschwanger, während der Film mit dem ausgesprochen expliziten Wortlaut des E-Mail-Verkehr zwischen ihm und seiner aktuellen Affäre ein wenig aufgepeppt wird. Aus seiner ersten Ehe wiederum hat er eine Tochter, Eve (Fantine Harduin), die, nachdem die Mutter sich versehentlich vergiftet hat (bzw. andeutungsweise von der Tochter persönlich vergiftet wurde), diesen Haushalt gewissermaßen als neueste Generation der Grausamkeit, »die neue Eva«, ergänzt.

So treiben sie also das Theater ihrer Affären in Calais, dem Symbol eines Europa der dunklen Übergänge, der Baustellen, Ungerechtigkeiten, Friktionen, der Geldhochzeiten und des omnipräsenten Rassismus. Man hat allzuschnell verstanden: »Happy End«, das ist der Todeswunsch einer Cartoon-Rumpelkammerbourgeoisie, deren verzweifeltes Treiben man ganz lustig finden kann oder auch nicht (während freilich die echte, die stets »unsichtbare« weiterhin kräftig einsackt).

Schamlose Schlampigkeit und dümpelnder Kulturpessimismus sind die Konstanten im Werk des Schreckensfilmemachers. Wesentlich interessanter als diese ist die formale Rahmung, die Haneke für sein trostlos anachronistisches Boulevard-der-Grausamkeiten-Filmemachen gewählt hat. Sowohl die erste als auch die letzte Einstellung von »Happy End« haben einen speziellen Rahmen. Es ist das Bild, das die Smartphone-Kamera des jüngsten Familienmitglieds, der »neuen Eva«, liefert. Sein Kennzeichen ist die längsrechteckige Kadrierung, wie sie beispielsweise von der für (»spontane«, »persönliche«, »ungeschminkte«) Videoübertragungen und deren gleichzeitige schriftliche Kommentierung am Rand gedachten »Periscope«-App für Smartphones etc. automatisch vorgeschrieben wird. Die erste Sequenz der Smartphone-Bilder zeigt, wie die Mutter im Badezimmer bei der Vorbereitung auf die (wie man später erfährt ewige) Nachtruhe heimlich in ihrem Rücken von der Tochter gefilmt wird, die dieses Bild hämisch mit der Vorstellung kommentiert, ihre ekeleregend sich zurechtmachende Mutter könnte doch so still entschlafen wie ein vergiftetes Meerschweinchen. Die zweite zeigt den zwangsläufig ungeschickten Versuch der Trintignant-Figur, im Rollstuhl für den finalen Abgang »ins Wasser zu gehen«.

Die Smartphone-Kamera-Sequenzen stehen wohl für zweierlei. Zum einen den Mangel an Empathie, die Grausamkeit und Impertinenz eines permanent lauernden Kamerablicks, der den gegenwärtigen Alltag genauso bestimmt wie dessen Karikatur und symbolische Überhöhung. Zum anderen eben die Realität einer neuen, alltäglichen quasi simultanen Produktion, Distribution und Konsumtion des digitalen Bildes im (hier allerdings versuchsweise aufgehobenen) Gegensatz zum – es darf Woche für Woche keineswegs verschwiegen werden – vor offenen Augen sterbenden Kino. Das ist der gegebene Rahmen.