Einstieg in Ausstieg

Teure Alternative zur Kohle: LNG-Tanker löscht am 8. Juni in Swinoujscie erstmals Flüssiggas aus den USA Foto: Cezary Aszkielowicz /Reuters

Im September verkündete Polens Energieminister Krzysztof Tchorzewski beim Zentraleuropäischen Wirtschaftsforum im südpolnischen Krynica eine kleine Sensation. Der 2018 beginnende Bau eines neuen Blocks im Kohlekraftwerk Ostroleka nordöstlich von Warschau werde die letzte Großinvestition Polens in die Kohleverstromung sein. Wenige Tage später hatte Ministerpräsidentin Beata Szydlo einen Brandbrief der Bergbau-Solidarnosc auf dem Tisch: was das denn solle. Habe die Regierung nicht zu Beginn ihrer Amtszeit noch auf die Kohle geschworen, habe nicht Staatspräsident Andrzej Duda den Umfang der abbauwürdigen Vorräte im Lande auf den Bedarf der nächsten 200 Jahre beziffert? Und jetzt werde »bewusst auf einen heimischen Rohstoff, der in riesigen Mengen vorhanden ist, verzichtet«?

Die Verunsicherung der Gewerkschafter ist berechtigt. In der Tat war die Kohle, aus der 90 Prozent des polnischen Stroms erzeugt werden, bisher in jeder Hinsicht eine heilige Kuh. Politisch, weil der inländische Rohstoff das Land unabhängig von Importen aus dem ungeliebten Ausland, insbesondere Russland, zu machen versprach. Und auch wirtschaftlich, obwohl wegen der großen Tiefe, aus der der fossile Brennstoff inzwischen heraufgeholt werden muss, die Produktionskosten über dem Weltmarktniveau liegen – was der Grund dafür ist, dass die meisten Bergwerke rote Zahlen schreiben. Und nicht zuletzt sozial. Denn aus technischen Gründen konnte die Bergbaubranche nicht so wie viele andere Industriezweige durch Aufteilungen und dergleichen zersplittert werden. Die eigentliche Kohleförderung versammelt noch heute ein klassisches Industrieproletariat, konzentriert und vergleichsweise gut organisiert, auch wenn die größte der Gewerkschaften, eben jene Solidarnosc, korporatistisch, sozialpartnerschaftlich und politisch rechts ist. Wenn ihr starker Arm wollte, würden in Polen wirklich zumindest viele Räder stillstehen.

Die Bergarbeiter sind in Polen die Arbeiteraristokratie. Vergleichsweise gut bezahlt und nach wie vor mit einem Großteil der Sozialleistungen ausgestattet, mit denen der polnische Sozialismus Leute für diese körperlich schwere und gefährliche Arbeit geworben hatte: 14 Monatsgehälter (die aber neuerdings nicht immer gezahlt werden, weil viele Zechen defizitär sind), diverse Prämien, hohe Abfindungen für alle, die freiwillig aus dem Bergbau ausscheiden, Sonderrenten und sogar ein kostenloses Kohledeputat für die Familien der Beschäftigten, selbst die über Tage arbeitenden Bürokräfte. Als die staatliche Bergbauholding Polska Grupa Gornicza dieses Kohledeputat kürzlich aus wirtschaftlichen Gründen streichen wollte, sprang sofort der Staatshaushalt ein, und Ministerpräsidentin Szydlo versprach jeder der 240.000 betroffenen Familien eine Ausgleichszahlung von jeweils 10.000 Zloty, dem Gegenwert von fünf Jahren Hausbrand. Macht für den Steuerzahler weitere 2,4 Milliarden Zloty (knapp 600 Millionen Euro), die zu den umgerechnet 55 Milliarden Euro kommen, die sich der polnische Staat seit 1990 die Subventionierung des Bergbaus hat kosten lassen.

All dies hat aber den polnischen Bergbau nicht nachhaltig rentabel werden lassen. Das liegt auch an den Folgen des sogenannten Schweinezyklus: Liegen die Weltmarktpreise für Kohle unter den polnischen Produktionskosten, werden Schächte geschlossen. Wenn sie wie zuletzt wieder steigen, fehlt plötzlich Kohle. Die 17 Millionen Tonnen auf Halde, die die Regierung der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) beim Amtsantritt vorfand, sind inzwischen verkauft. Aktuell herrscht Kohlemangel, während der Branche gleichzeitig Facharbeiter fehlen, weil Tausende von Bergleuten in den Vorruhestand geschickt worden sind. Also importiert das Kohleland Polen inzwischen das »schwarze Gold«, und zwar ausgerechnet aus dem Land, von dem es um beinahe jeden Preis unabhängig werden will: Russland. Wie eine Zeitung neulich enthüllte, hat Polen sogar aus den international verfemten »Volksrepubliken« des Donbass in aller Stille hochwertige Anthrazitkohle gekauft.

Damit entfällt nun allerdings der wesentliche Grund, warum in dem Land bisher auf die Kohle gesetzt worden war. Die EU-Klimapolitik, die Polen nicht hat verhindern können, tut ein weiteres dazu: Ein ehrgeiziges Projekt, in Oberschlesien eine Vergasungsanlage zu bauen, in der Kohle unter Abscheidung des Klimagases Kohlendioxid zu Industriegasen verarbeitet werden sollte, wurde nach einem Bericht der Zeitung Rzeczpospolita von den beiden staatlichen Betreibern unlängst ad acta gelegt – weil angesichts der Kosten der erforderlichen Klimazertifikate keine Rentabilität absehbar sei. Denn die Investoren, der Kraftwerkskonzern Tauron und die Düngemittelfabrik Azoty, sind an der Börse notiert und können trotz staatlicher Beteiligung nicht unbegrenzt aus politischen Gründen Verluste produzieren.

Der Zeitung zufolge ist jetzt für die Regierung ein günstiger Moment für den allmählichen Ausstieg aus der Politik des absoluten Vorrangs für die Kohle. Mit einer Energiewende ist das nicht zu verwechseln. Denn das Land hat an der Ostseeküste ein Terminal für die Anlandung von Flüssiggas gebaut, das russisches Erdgas in Polen und seinen Nachbarstaaten vom Markt drängen soll. Das Problem: Der vom persischen Golf und künftig eventuell aus den USA zu liefernde Rohstoff ist teurer als der russische. Da bietet es sich wohl an, ihm in ebenfalls staatlichen Gaskraftwerken einen garantierten Absatzweg zu verschaffen.