Die Mauer von Murcia

Während die spanische und internationale Öffentlichkeit auf die Ereignisse in Katalonien blickt, hat sich im Südosten Spaniens ein regelrechter Volksaufstand ereignet. Seit dem 12. September halten in Murcia die Proteste Zehntausender Menschen gegen Baupläne für den Hochgeschwindigkeitszug AVE an. Geht es nach den Plänen der spanischen Regierung, soll die Stadt nämlich über Jahre durch eine fünf Meter hohe und neun Kilometer lange Mauer gespalten werden. Den rund 200.000 Einwohnern von sieben Vierteln im Süden der Stadt wäre dann weitgehend der Weg in das Zentrum versperrt. Nur eine wenige Übergänge sollen offenbleiben, bis die Baustelle im Jahr 2023 – so die Planungen – abgeschlossen sein soll.

Bereits seit Jahrzehnten durchschneidet eine Eisenbahnlinie die Stadt. Die Einwohner haben sich jedoch mit den Gleisen arrangiert. Dabei haben sie sich auch viele »wilde« Übergänge erobert – ein gefährliches Überqueren, das auch schon zu Unfällen geführt hat. »Aber immerhin konnte man passieren«, argumentieren die Menschen. Die Mauer würde diesen Zustand beenden.

Wochenlang gingen immer wieder Zehntausende Menschen in Murcia auf die Straße. Rund 200 Musiker versammelten sich zu einer Session unter freiem Himmel und spielten »Another Brick in the Wall« von Pink Floyd. Es kam jedoch auch zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, die gewaltsam gegen die Demonstranten vorging. Die Einwohner wollen nicht aufgeben. Für den 28. Oktober haben sie eine Protestaktion in Madrid angekündigt, im November sollen sie auf Antrag der linken Abgeordneten Marina Albiol vom Petitionsausschuss des Europaparlaments angehört werden.