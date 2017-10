Mord im Steuerparadies

Forensiker ermitteln am Tatort: Eine große Bombe hatte den Wagen der Investigativjournalistin Daphne Caruana Galizia explodieren lassen Foto: Darrin Zammit Lupi/Reuters

Es war ein Mord mit Ansage: Die Journalistin Daphne Caruana Galizia hatte bei den maltesischen Behörden noch vor zwei Wochen Anzeige erstattet, weil sie Todesdrohungen erhalten hatte. Am Montag wurde sie in ihrem Auto durch eine Bombe getötet. Die Detonation war so groß, dass ihr Pkw mehrere Meter weit geschleudert wurde. Ihr Körper sei bis zur Unkenntlichkeit entstellt gewesen, erklärte die Polizei am Montag nachmittag.

Die Journalistin war eine bekannte Kritikerin der maltesischen Regierung. Im Februar 2016 hatten ihre Veröffentlichungen ein politisches Erdbeben ausgelöst. Sie hatte berichtet, dass zwei Mitarbeiter des maltesischen sozialdemokratischen Premierministers Joseph Muscat Geld in Übersee gebunkert hätten. Der Parteivorsitzende Konrad Mizzi, damals Energie- und Gesundheitsminister, sowie Wahlkampfleiter Keith Schembri sollen eine Briefkastenfirma in Panama und Trusts in Neuseeland eröffnet haben. Die Gattin Muscats habe eine Firma in dem mittelamerikanischen Land unterhalten, die von einem Konzern im Besitz der Tochter des Präsidenten Aserbaidschans Ilcham Alijew mehr als eine Million Dollar erhalten habe.

Mizzi und Schembri wollten die Anschuldigungen zunächst als »Phantasterei« kleinreden. Doch der Druck auf die Regierung wurde zu stark, als sich der Verdacht im April des vergangenen Jahres erhärtete. Die vom internationalen Journalistenkonsortium ICIJ publizierten »Panama Papers« bestätigten nämlich die Vorwürfe. Muscat musste Neuwahlen ausrufen. Aus diesen gingen die Sozialdemokraten als Sieger hervor. Muscat blieb im Sattel, wurde im Juni 2017 erneut als Premier vereidigt und konnte die »Affäre« aussitzen. Schembri behielt seinen Job. Mizzi verlor zwar den Parteivorsitz, blieb aber Tourismusminister. Aufklärung geht anders. Im September hatte Galizia über ein Korruptionsgeflecht berichtet, das nicht nur den genannten Labour-Politikern dazu gedient haben soll, Geld zu waschen. Mehr noch sollen auch die Manager Brian Tonna und Karl Cini vom »Finanzdienstoptimierer« Nexia BT, der frühere Geschäftsführer der Zeitungen Times of Malta, Sunday Times und Progress Press, Adrian Hillmann, und der Unternehmer Malcolm Scerri, Geschäftspartner von Muscats Stabschef, von dem Netzwerk profitiert haben. »Überall, wo du jetzt hinschaust, sind Gauner«, schrieb Galizia in ihrem Blog am Montag eine halbe Stunde vor der Explosion der Autobombe. »Die Lage ist hoffnungslos.«

Der Abgeordnete im EU-Parlament Fabio De Masi (Die Linke) erklärte am Dienstag gegenüber jW, der entsetzliche Tod von Galizia müsse lückenlos aufgeklärt, die Drahtzieher müssten bestraft werden. »Wir können nicht tolerieren, dass kritische Journalisten mitten in der EU ermordet werden«, so De Masi. Die Regierung in Malta sitzt auch deshalb so fest im Sattel, weil sie von den geltenden Steuerdumpingmodellen profitiert. Auch deutsche Großkonzerne nutzen diese: Lufthansa, BASF und BMW haben Briefkastenfirmen auf der Insel gegründet. »Die Bundesregierung muss endlich ihre Blockade gegen harte Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche-Mafia, von Steuertricks, Korruption sowie Terrorfinanzierung aufgeben«, sagte De Masi. Muscat erklärte am Montag, er werde nicht ruhen, bevor der Fall aufgeklärt werde. Der Sohn von Daphne Caruana Gailizia schrieb am Dienstag: »Meine Mutter wurde ermordet, weil sie zwischen dem Rechtsstaat und jenen stand, die ihn verletzen wollen«.