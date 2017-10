Zumindest in Sonntagsreden stets im Einsatz für die Tarifbindung: Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem 6. Ordentlichen Kongress der IG BCE Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Sozialpartnerschaftlich mit Tarifbindung in die Zukunft – so lässt sich, zugegebenermaßen stark verkürzt, der 6. Ordentliche Kongress der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) zusammenfassen. In der vergangenen Woche trafen sich von Sonntag bis Donnerstag 400 Delegierte in Hannover, um gemeinsam die Strategie für die kommenden vier Jahre zu beschließen. Das Gremium ist das höchste beschlussfassende Organ der IG BCE, die nach eigenen Angaben rund 640.000 Mitglieder hat. Neben der Wahl des Hauptvorstandes, von Kommissionen und Ausschüssen standen mehr als 360 Anträge auf dem Programm. Geprägt werden solche Kongresse aber nicht von den Anträgen, die teilweise Details der täglichen Arbeit betreffen, sondern von den Reden, die zum einen prominente Gewerkschaftsmitglieder halten, zum anderen hochrangige Politiker.

Bei der Eröffnung am Sonntag betonte der alte und neue Vorsitzende der IG BCE, dass die Demokratie gestärkt werden müsse, sowohl parlamentarisch als auch im Betrieb. Michael Vassiliadis wurde am Dienstag mit 97,7 Prozent der gültigen Stimmen für eine dritte Amtszeit bestätigt. Inhaltlich ähnlich äußerte sich Reiner Hoffmann. Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes erinnerte daran, dass es eben nicht nur darum gehen könne, regelmäßig seine Stimme abzugeben. »Und Demokratie endet nicht am Werkstor: Die Mitbestimmung im Betrieb ist ein Eckpfeiler unserer sozialen Demokratie«, mahnte Hoffmann in Richtung der Unternehmer. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil appellierte in einem Grußwort zur Eröffnung an »alle in der demokratischen Gesellschaft, diese beste aller Gesellschaftsformen gegen rechtspopulistische Ideologen und Scharfmacher nicht nur zu verteidigen, sondern aktiv zu unterstützen und weiterzuentwickeln«.

Die großen Reden bestimmten weiter den Gewerkschaftskongress. Am Mittwoch kritisierte Andrea Nahles, Vorsitzende der SPD-Fraktion im Bundestag die zunehmende Tarifflucht von Unternehmen: »Wir brauchen ein klares Bekenntnis zur Tarifbindung – und wir müssen sie auch verteidigen wollen.« Gerade im Umfeld von Globalisierung und Digitalisierung sei es notwendig, dass mehr Menschen in tarifvertraglich geregelten Beschäftigungsverhältnissen arbeiten. Zudem könnten damit passgenaue Lösungen für einzelne Branchen gefunden werden. »Wo wären wir bei Flexibilität, Wettbewerbsfähigkeit und Mitarbeitermotivation ohne Tarifverträge?« fragte sie. Die vergangenen vier Jahre war Nahles Ressortchefin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Sie hätte also jede Macht gehabt, Themen wie Flexibilität im Gegensatz zum Ist-Zustand beschäftigtenfreundlich zu gestalten. Dann hätten die Gewerkschaften in Tarifverhandlungen wirklich eine Chance, hier erhebliche Verbesserungen durchzusetzen, statt sich daran aufzureiben , die schlimmsten neoliberalen Vorstellungen der Unternehmer abzuwehren.

Am Donnerstag versicherte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), sie werde »werde alles dafür tun, die Tarifbindung in Deutschland wieder zu steigern«. Warum sie sich nun mehr einsetzen wolle oder das erfolgreicher machen könne als in den vergangenen zwölf Jahren ihrer Kanzlerschaft, ließ sie dabei unbeantwortet. Und sie wurde auch nicht auf eine konkretere Festlegung festgenagelt. Statt dessen versicherte ihr Vassiliadis, im Sinne der sogenannten Sozialpartnerschaft, also dem kooperativen Verhältnis von Gewerkschaften und Unternehmen, zu handeln: »Wir bieten uns an, die nötige flexible Gestaltung der Digitalisierung als Sozialpartner umzusetzen.« Doch dies erfordere auch ein Mehr an Mitbestimmung. »Es wird mal wieder Zeit, dass das Betriebsverfassungsgesetz ein Update bekommt«, warf Vassiliadis zumindest ein.

Die Digitalisierung wird von der IG BCE als eines der Kernthemen der kommenden Jahre eingeschätzt. Deshalb wird diesem nun auch ein eigener Bereich im Vorstand der Industriegewerkschaft zugeordnet, für den der bisherige Landesbezirksleiter Rheinland-Pfalz/Saarland, Francesco Grioli, im geschäftsführenden Hauptvorstand verantwortlich zeichnet. Für Vassiliadis ist die Digitalisierung der Arbeitswelt »eine der größten industrie- und tarifpolitischen Herausforderungen unserer Zeit«. Sie berge Risiken, aber auch große Chancen – »wenn die Tarifpartner vernünftige Lösungen zur Konditionierung flexiblen und mobilen Arbeitens finden«. Als Beispiel für eine gelungene Umsetzung der Arbeitszeitflexibilisierung im Sinne der Beschäftigten, führte er das sogenannte Potsdamer Modell für die ostdeutsche Chemieindustrie an. Es ermöglicht eine variable Festsetzung der Arbeitszeit und sieht einen Entgeltausgleich vor, wenn Angestellte beispielsweise die Arbeitszeit reduzieren, um sich fortzubilden oder Angehörige zu pflegen. Die Umsetzung muss allerdings noch detailliert zuerst mit den Unternehmensverbänden und in Betriebsvereinbarungen festgezurrt werden.