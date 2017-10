Der kenianische Bauer Kisilu Musya verabschiedet sich von seiner Familie, bevor er zum UN-Klimagipfel nach ­Paris reist: »Danke für den Regen« Foto: © Julie Lillesæter/Banyak Film

Re: Gekaufte Bräute

Bulgariens Roma-Heiratsmarkt

Wenn ein Roma vom Kalajdschii-Clan in Bulgarien eine Ehefrau sucht, ist der Brautmarkt am Kloster Batschkowo seine erste Anlaufstelle. Seit Generationen treffen hier einmal im Jahr Roma-Mädchen auf ihre Ehemänner in spe. Die Kalajdschii – zu deutsch: Kesselflicker – heiraten ausschließlich untereinander, andere Roma und vor allem Nichtroma bleiben außen vor. Bei der Tradition geht es auch um Geld. Man wird bei solchen Dokumentationen immer genau hinsehen müssen – aber Kampf gegen Rassismus und Antiziganismus kann nicht bedeuten, eben das, das genaue Hinsehen, zu unterlassen.

Arte, 19.40

Deutschlands große Clans: Die Volkswagen-Story

Rund 600.000 Mitarbeiter, 200 Milliarden Euro Umsatz, 120 Fabriken – und jede Menge kriminelle Energie. Aber auch hier gilt: Wer verstehen will, weshalb die VW-Mafia mit allem durchkommt, muss genau hinsehen. Denn diese verdammten Autos vergiften uns zwar – aber sie fahren sich meistens gut.

ZDF, 20.15

Die Anstalt

Politsatire mit Max Uthoff und Claus von Wagner

Zwei Wochen nach den offiziellen Feierlichkeiten zum »Tag der Deutschen Einheit« gibt es auch in der Anstalt eine große Vereinigung. Erstmals treffen alle Protagonisten aus zehn Sendungsjahren zusammen. Max Uthoff und Claus von Wagner begrüßen Frank-Markus Barwasser, Jochen Malmsheimer, Urban Priol und Georg Schramm zu einem Kabarettereignis der Spitzenklasse. In der Tat, das ist also möglich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk: eine Ermahnung für alle anderen, die sich immer hinter »Ich wollte ja, man lässt mich nicht« ausruhen.

ZDF, 22.15

Danke für den Regen

Vor fünf Jahren greift der kenianische Bauer Kisilu Musya erstmals zur Kamera und beginnt das Leben seiner Familie, seines Dorfes und die desaströsen Auswirkungen des Klimawandels zu filmen. Der Regen, normalerweise ein Segen für das Dürregebiet, wird zu einer zerstörerischen Macht, der die sorgsam gehegten Pflanzen und damit die Lebensgrundlage der kenianischen Familie mit sich reißt. Die Dokumentarfilmerin Julia Dahr begleitet Kisilu, der den Kampf gegen die Zerstörung seiner Ernte, die Ohnmacht im Dorf und für die richtigen politischen Entscheidungen beim UN-Klimagipfel in Paris aufnimmt. GB 2016.

Arte, 23.20