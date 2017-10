Die Macht des Mendes

Der Mann im Hintergrund und der Mann im Vordergrund: Der ganzheitliche Fußballkapitalist Jorge Mendes Foto: Manuel De Almeida/LUSA/dpa

Wer auf der Suche nach den großen Strippenziehern im Fußball ist, kommt an dem Namen Jorge Mendes nicht vorbei. Der Spielerberater hält sich dabei zwar meistens im Hintergrund, aber seine Klienten sind ganz vorn, unter anderem seine Landsmänner José Mourinho und Cristiano Ronaldo.

Darüber hinaus berät er auch Investorengruppen aus Saudi-Arabien, China etc., die auf der Suche nach einem Fußballverein sind, der ihnen Profite bringt. Solche gibt es auch in der englischen Zweiten Liga. 2016 brachte Mendes das chinesische Konglomerat Fosun mit Wolverhampton Wanderers zusammen, eigentlich ein Klub für Nostalgiker. Ihre erfolgreichste Zeit hatten die »Wolves« vor mehr als einem halben Jahrhundert, damals in den 50ern, als sie sich drei Meisterschaften in den Briefkopf schreiben durften. Da stehen zudem noch vier FA-Cup-Siege. Der letzte große Erfolg war der Gewinn des englischen Ligapokals 1980.

Seit der Gründung der Premier League 1992 reichte es für Wolverhampton gerade einmal für zwei kurze Intermezzi in der höchsten Spielklasse. Nach dem Abstieg 2012 ging es im folgenden Jahr gleich noch eine Liga tiefer. Es gelang zwar postwendend die Rückkehr in die Zweite Liga, dort gehörte man bislang aber zu den Mittelklasseklubs; fernab jeglicher Aufstiegsträume.

Bis nun Fosun den Verein für kolportierte 45 Millionen Pfund übernahm – und die Kontakte des vielleicht mächtigsten Spielerberaters der Welt gleich mitbrachte. Die Fluktuation im Kader ist seitdem recht hoch: 23 Spieler kamen, 22 gingen. Die Arbeitsteilung ist dabei klar geregelt: Fosun stellt das Geld, Mendes besorgt die Spieler. Vor der Saison ließ der Verein vor allem durch den Transfer des Portugiesen Rúben Neves aufhorchen. Der 20jährige defensive Mittelfeldspieler galt als einer der größten Talente, des an Talenten nicht armen portugiesischen Spitzenklubs FC Porto. Was zieht einen Spieler dieses Formats also in die zweite englische Liga? Nun ja, beraten wird Neves von: Jorge Mendes.

Trainer in Wolverhampton ist seit dieser Saison der ehemalige Erfolgscoach des FC Valencia, Nuno Espírito Santo. Auf wessen Klientenliste dieser steht, sollte mittlerweile kein großes Geheimnis mehr sein. Dank der Zukäufe weiterer Talente aus Portugal, wie Diogo Jota oder Hélder Costa (ebenfalls allesamt Mendes-Spieler), belegt Wolverhampton derzeit den zweiten Platz – und gilt als einer der großen Favoriten auf den Aufstieg in die Premier League.

Offiziell wird Mendes von Wolverhampton nur als »Partner« der chinesischen Investoren bezeichnet, der ab und an in beratender Funktion tätig sei. Ein Spielerberater, der in einem Verein für die Rekrutierung von Spielern verantwortlich ist, wäre nämlich illegal. Gleichwohl ist Mendes’ Machtfülle enorm, da fast der halbe Kader von ihm beraten wird. Bereits bei der Entlassung des ehemaligen Trainers Paul Lambert soll Mendes die treibende Kraft gewesen sein, nachdem er sich zuvor mit ihm überworfen hatte.

Im Sommer musste Mendes übrigens in der Causa Cristiano Ronaldo in Spanien vor Gericht erscheinen. Er soll Ronaldo und anderen Klienten mit Hilfe von Briefkastenfirmen und weiteren undurchsichtigen Geflechten bei der Steuerhinterziehung geholfen haben.