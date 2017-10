Die Jesidin Farida Khalaf wurde von Kämpfern des »Islamischen Staates« (IS) entführt und misshandelt: »Re: Mit Worten gegen den IS« Foto: ARTE/SWR

Re: Mit Worten gegen den IS

Eine Jesidin erhebt die Stimme

Die Jesidin Farida Khalaf wurde entführt, verkauft, vergewaltigt von den Terroristen des »Islamischen Staats« (IS). Doch sie hat nie aufgegeben. Die 21jährige ist ihren Peinigern entkommen und reiste mit einem deutschen Hilfsprogramm bis nach Baden-Württemberg. Hier erzählt sie ihre Geschichte und fordert Gerechtigkeit. Der IS hatte im Sommer 2014 im Norden des Irak Tausende Jesiden getötet, Frauen und Mädchen entführt und als Sexsklavinnen missbraucht. Als ihr Dorf befreit wird, reist Farida Khalaf in ihre Heimat.

Arte, 19.40

Der Mann der Friseuse

Eine im wörtlichen Sinne todtraurige Liebesgeschichte in Erinnerung an den männlichen Hauptdarsteller Jean Rochefort, der diese Woche im Alter von 87 Jahren verstarb: Als der alternde Einzelgänger Antoine den Salon von Mathilde (Anna Galiena) betritt, wird er an seine Jugendzeit erinnert, in der er unsterblich in eine Friseuse verliebt war – und beschließt, seinen alten Traum wahr werden zu lassen und Mathilde zu heiraten. Tatsächlich finden die beiden zusammen, vereint in ihrer Begeisterung für die ägyptische Sängerin Umm Kulthum und überhaupt die melancholische arabische Kunstmusik. Doch auf dem Höhepunkt ihres gemeinsamen Glücks entschließt sich Mathilde zu einem unvorhergesehen Schritt. Klassiker von Regiealtmeister Patrice Leconte. F 1990.

Arte, 20.15

Die Macht der Bücher

Französischsprachige Literatur heute

Um die viel beschworenen Werte zu verteidigen, muss man verteidigenswerte Werte haben. Was zählen also diese noch, die Werte der französischen Republik? Viele starke Stimmen kommen von den Rändern, von zahlreichen französischsprachigen Schriftstellern der Frankophonie. Die Dokumentation fragt nach der Macht der Bücher in unruhigen Zeiten, unter anderem mit Karine Tuil, Patrick Chamoiseau, Gila Lustiger, Boualem Sansal, Mathias Énard, Alain Mabanckou, Patrick Boucheron, Lewis Trondheim, Brigitte Findakly, Shumona Sinha und Chen Jianghong.

Arte, 22.00

Geschlossene Gesellschaft

Ein Hotelzimmer, drei Leute: Garcin, Inès und Estelle. Ferner vom Leben als irgend möglich, sind sie zu einem gemeinsamen Dasein auf engstem Raum verdammt. Dass es hier in der Hölle keinen Folterknecht geben soll, wollen sie dem Pagen, der gelegentlich vorbeischaut, zunächst nicht glauben. Doch schon bald merken sie, dass ein gleiches Schicksal eine Übereinkunft nicht gerade leichter macht. Nach einer Vorlage von Jean-Paul Sartre. Mit Arletty (Inès), Frank Villard (Garcin), Gaby Sylvia (Estelle Rigault). F 1954. Regie: Jacqueline Audry.

Arte, 22.55