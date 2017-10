Rotlicht: Operaismus

Besonders unter jungen Arbeitern in der Autoindustrie waren die Operaisten gut organisiert – Streik am 18.9.1969 in Rom Foto: picture-alliance/ dpa

Der Operaismus (abgeleitet vom italienischen Operaio, also Arbeiter) ist zweierlei: Zum einen eine dissidente Strömung des italienischen Marxismus, die außerhalb Italiens kaum Fuß fassen konnte, zum anderen aber ein konkretes Beispiel für die Krisen und Umbrüche der westeuropäischen kommunistischen Bewegungen seit den 1960er Jahren, die bis heute fortwirken.

Anfang der 1960er Jahre bildeten die Zeitschriften Quaderni Rossi und (als Abspaltung davon) die Classe Operaia die theoretischen Keimzellen der Bewegung der Operaisten. Damals hatten die Kommunistische Partei Italiens und die kommunistische Gewerkschaft CGLI zunehmend Schwierigkeiten, vor allem junge Arbeiterinnen und Arbeiter anzusprechen. Diese nach dem Zweiten Weltkrieg ja durchaus erfolgreichen Organisationen hatten sich in Theorie und Praxis auf die disziplinierte und stolze Facharbeiterschaft konzentriert. Der technische Wandel der Produktion, der mit der Dequalifizierung von Tätigkeiten und einer immer minutiöseren Kontrolle des Produktionsprozesses durch das Management einherging, hatte nun aber deren Position geschwächt – und die jungen Arbeiterinnen und Arbeiter, die aus dem agrarisch geprägten Süden Italiens in die industriellen Zentren des Nordens gezogen waren, standen nicht nur den traditionellen Organisationsformen der Arbeiterklasse fremd gegenüber, sondern fühlten sich obendrein von der Rhetorik des Arbeiterstolzes und der Parteidisziplin auch überhaupt nicht angesprochen.

In dieser Krise untersuchten und theoretisierten die Operaisten die Klassenkonflikte neu: Sie stellten heraus, dass die technische Entwicklung janusköpfiger war, als die Parteiorthodoxie es hatte wahrhaben wollen, weil die Produktivität nicht nur gesteigert wurde, sondern die Entwicklung selbst auf den Widerstand der Arbeiterinnen und Arbeiter reagierte, und dass die »Massenarbeiter« sich sehr viel weniger als stolze Kinder ihrer Klasse ansprechen ließen, sondern viel eher als Kämpfer gegen die Arbeit selbst, die sie als Zumutung empfanden. In den Massenstreiks und militanten Auseinandersetzungen der späten 1960er Jahre bestätigten sich diese Beobachtungen durchaus.

Sie wurden jedoch von einem theoretischen Triumphalismus getragen, der sich als politisch verhängnisvoll herausstellen sollte. Die richtige Einsicht, dass der vielfältige und oft eigensinnige Widerstand der Arbeiterklasse das Kapital mitunter vor sich hertreibt und dass in dieser spezifischen historischen Situation die Reorganisation der Produktionsprozesse die Arbeiter in einem neuen Maße gegen die Fabrikarbeit selbst aufbrachte, flossen in der optimistischen Annahme zusammen, dass diese ­Kämpfe sich immer weiter zuspitzen würden (Widerstand führt zu Kontrolle, die zu mehr Widerstand führt). Allein, mittelfristig führte diese Entwicklung eben viel eher zur Desorganisation der Arbeiterklasse. Auch deshalb konnte der italienische Staat Ende der 1970er, wenn auch nur mit Hilfe massiver Repression, diese Bewegung als relevante politische Kraft zerschlagen.

Anstatt das dahinterstehende Problem wieder historisch konkret zu analysieren, wichen die Operaisten in zunehmend leere Generalisierungen aus, um ihre geschichtsphilosophische Spekulation zu retten: Als die Konflikte in den Fabriken nachließen, erfanden sie den »gesellschaftlichen Arbeiter«, der sich im Widerstand der proletarisierten Jugendlichen aus den Vorstädten zeige. Schließlich mündeten diese Generalisierungen im postoperaistischen Geraune vom »Empire« und der konkret überhaupt nicht mehr auffind- geschweige denn organisierbaren »Multitude«, zwischen denen nun angeblich der Klassenkampf stattfinde. Als zum Dogma gewordene Kritik an der kommunistischen Orthodoxie ist die politisch zahnlose Metatheorie des Postoperaismus seinem historischen Geschwisterkind, dem französischen Poststrukturalismus, damit sehr ähnlich geworden.