Linke versuchen es wieder miteinander

Kommunistisches Graffiti an einer Hauswand in Bhaktapur Foto: Navesh Chitrakar/Reuters

Im Mai wurden in Nepal zum ersten Mal nach 20 Jahren die Kommunalparlamente gewählt, nun steht die nächste Abstimmung an. Am 26. November sollen die Bürger über die Parlamente in den neuen Provinzen entscheiden, die in der im September 2015 verabschiedeten Verfassung als Zwischenebene eines föderalen Staatsaufbaus etabliert wurden. Bereits am 7. Dezember folgen dann die ebenfalls lange überfälligen Parlamentswahlen. Mit Blick darauf sortiert sich einmal mehr das politische Establishment des Himalayastaates neu.

Das zersplitterte, insgesamt aber durchaus starke linke Lager will mit einer breiten Allianz ins Rennen gehen, deren tragende Säulen die Vereinten Marxisten-Leninisten (­CPN-UML) und das Maoistische Zentrum (­CPN-MC) sind. Fest zum Bündnis gehört ebenso die Naya Shakti Party Nepal von Baburam Bhattarai, der bis zu einer Spaltung 2015 die Nummer zwei der Maoisten war. Auch ein Block von 33 linken Klein- und Kleinstparteien will sich der Allianz anschließen.

Die beiden großen kommunistischen Parteien streben zudem mittelfristig ihre Vereinigung an. Damit würden zumindest die beiden wichtigsten Spaltprodukte der in den zurückliegenden Jahrzehnten immer weiter aufgesplitterten KP Nepals (CPN) wieder zusammenfinden. Noch ist das allerdings Zukunftsmusik, und sowohl intern als auch bei links orientierten Wählern wird eine solche Perspektive skeptisch aufgenommen.

Die Nepalesen haben gerade im letzten Jahrzehnt seit dem Ende des Bürgerkriegs, in dem die Maoisten zwischen 1996 und 2006 einen Guerillakampf gegen die königstreue Armee geführt hatten, und seit der Umwandlung der einstigen hinduistischen Erbmonarchie in eine Republik 2008 gelernt: Nichts ist so unstet wie die Kooperationsfähigkeit ihrer Politiker. Kaum eine Regierung hat bislang ein ganzes Jahr im Amt vollenden können, immer wieder kam es zur Umgruppierung der jeweiligen Allianzen. Mal versuchten es UML und Maoisten miteinander, dann wieder verbündete sich eine der beiden mit dem sozialliberalen Nepali Congress (NC). Auch derzeit amtiert formell noch eine Koalition aus dem NC und der CPN-MC, die aber de facto nur noch auf dem Papier existent ist, seit sich die beiden führenden Linkskräfte wieder zusammengetan haben.

Der demokratische Neustart vor rund zehn Jahren hatte im In- und Ausland große Hoffnungen ausgelöst, das bitterarme, zwischen den Giganten China und Indien eingeklemmte Land könnte nun seine zahlreichen Entwicklungsdefizite abbauen. Ein begrenzter Aufschwung setzte zwar tatsächlich ein, doch schon der Verfassungsprozess zog sich um Jahre länger hin als geplant. Dass seinerzeit die Madhesis, eine stark mit Indien verbundene Volksgruppe, die in den südlichen Tieflandgebieten der Terai-Ebene dominiert, mit ihren Forderungen bei der föderalen Neugliederung außen vor blieben, rächte sich mit neuen Konflikten. Diese eskalierten unter anderem in einer mehrmonatigen Grenzblockade durch die Madhesi-Aktivisten. Und während auch das Erdbeben vom April 2015 massive Zerstörungen anrichtete, von denen viele bis heute nicht beseitigt sind, war die politische Kaste in der Regel mehr mit sich selbst als mit den realen Problemen der Bürger beschäftigt. Kaum ein Minister war durch die häufigen Koalitionswechsel lange genug im Amt, um beschlossene Programme umzusetzen.