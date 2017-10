Letztlich Faschismus

Zu jW vom 26. September: »Lechts und rinks«

Vielen Dank für das wichtige Thema. Was Volkmar Wölk als »Querfront« beschreibt, ist letztlich Faschismus. Er selbst hat dankenswerterweise auf Sternhell hingewiesen: Nach Zeev Sternhells hervorragender Studie zur »Entstehung der faschistischen Ideologie« waren es drei politische Kriterien, nach denen sich Männer wie Georges Sorel zu Faschisten entwickelten: erstens die grundsätzliche Bejahung des Krieges zur Durchsetzung politischer Interessen, zweitens die Akzeptanz der Marktwirtschaft als alternativlos und drittens die Geringschätzung individueller bürgerlicher Freiheitsrechte gegenüber den Interessen des Staates. Die Gemeinsamkeit der drei Kriterien ist die hemmungslose Durchsetzung des Rechtes des Stärkeren mit wirklich allen Mitteln.

Antifaschistische Politik heißt, sich nicht an der äußeren Form des politischen Auftretens abzuarbeiten, sondern am menschenverachtenden Inhalt. Die Antithesen zu Sternhells Kriterien wären zugleich Programm jeder antifaschistischen Politik: grundsätzlich kein Krieg, kein Militär, also hier Bundeswehr abschaffen. Sozialistische Wirtschaftsordnung, die die Märkte so reguliert, dass sich niemand als wirtschaftlich Stärkerer auf Kosten anderer bereichern kann, Verteidigung und Ausweitung individueller Freiheits- und Menschenrechte für alle, ohne Ansehen der Nationalität, zum Schutz vor staatlicher Gewalt.

Unklarheit und mangelnde Abgrenzung gegenüber faschistischen Positionen machen es möglich, dass die »Neue Rechte« mit alter Ideologie in antikapitalistische und Friedensbewegungen eindringen kann. Nach Wölks Beitrag dürfte diese es damit etwas schwerer haben.

Ralf Cüppers, per E-Mail

Sünden des Mainstreams

Zu jW vom 4. Oktober: »›Kampagnen sind auf die Klientel zugeschnitten‹«

Das oberflächliche und einseitige Statement des Correctiv-Manns marschiert stramm an den zahlreichen Sünden des Mainstreams vorbei. Ein Regierungsmitglied oder ein höherer Transatlantiker hätte dasselbe von sich gegeben. Das Interview irritiert jeden, der erwartet, dass die jW als Korrektiv des Mainstreams fungiert. Ich frage mich, was Euch bewegt, den kostbaren Platz auf der Seite acht für solch einen Schmarren zu verschwenden.

Artur Rümmler, Darmstadt

Gezielte Desinformation?

Zu jW vom 4. Oktober: »›Kampagnen sind auf die Klientel zugeschnitten‹«

Einigermaßen fassungslos musste ich zur Kenntnis nehmen, dass die von mir sehr geschätzte junge Welt der Rechercheorganisation Correctiv, diesem seltsamen, 2014 gegründeten Treibhausgewächs des neoliberalen und transatlantischen Mainstreams, die Möglichkeit geboten hat, sich als Vertreterin der Wahrheit und Expertin im Kampf gegen Fake News aufzuspielen. Dem Interview mit David Schraven fehlt jede kritische Distanz zur Tätigkeit dieser von Facebook als private Zensurbehörde und von der Brost-Stiftung, den Open Society Foundations des George Soros, der Deutschen Bank, RTL, Google Germany und anderen Geldgebern geförderten meinungsbildenden Institution, die sich als gemeinnütziges Crowd­funding-Startup tarnt.

Mit sogenannten Enthüllungen zum System Putin und zum Abschuss der Boeing der Malaysia Airlines mit der Flugnummer MH 17 über der Ukraine, deren Wahrheitsgehalt bereits mehrfach durch gründliche Recherchen in Frage gestellt wurde, demonstrierte Correctiv seine politische Haltung und seine Aufgaben in der Medienlandschaft. Das wird auch im Interview deutlich. Während den etablierten »klassischen Medien« und deren »Kontrollinstanzen« pauschal und vom Interviewer unwidersprochen Wahrheitsliebe und gut funktionierende Wahrheitsfindung attestiert wird, unterstellt Schraven den sozialen Medien und anderen Internetakteuren gezielte Desinformation. (…)

Jürgen Günther, per E-Mail

DDR-Fernsehen im Westen

Zu jW vom 2. Oktober: »The dark side of the ›Wende‹«

Es stimmt so nicht, was Ihr unter »Hintergrund Westfernsehen« schreibt, dass im Westen kein DDR-Fernsehen zu sehen war. Ich habe 1995 eine Wohnung in Kiel bezogen, fand dort in den Anlagen zu meinem Mietvertrag eine alte Nutzungsordnung aus den 80ern für das Kabelfernsehen für diese Wohnung. Und dort gab es neben ARD, ZDF und NDR auch DDR 1 und DDR 2 im Kabelnetz von Kiel. Oder soll das mit der Bemerkung, dass den meisten Westdeutschen nur drei öffentliche Programme geboten wurden, abgegolten sein? Kiel ist ja nun nicht der Nabel der Welt, daher gehe ich davon aus, dass DDR-TV auch in vielen anderen Gebieten zu empfangen war.

Michael Schories, Eckernförde

Verantwortung der SPD

Zu jW vom 26. September: »Brandstifter im Reichstag«

(…) Was die SPD nicht braucht, ist ein »Weiter so«. Die SPD braucht kein Bündnis mit dem neoliberalen Parteienblock, sondern ein Bündnis gegen die neoliberale Politik. Diese Politik zielt auf eine politische Wende durch eine grundlegende Verschiebung des gesellschaftlichen Kräfteverhältnisses nach links. (…) Wir wissen doch, was die SPD in der letzten Legislaturperiode auch zu verantworten hat: 1. Keine Abkehr von den Hartz-Arbeitsmarktreformen zur Entrechtung von Arbeitnehmern und Gewerkschaften, 2. eine absichtsvoll wirkungslos gestaltete Mietpreisbremse, 3. eine Grundgesetzänderung zur Ermöglichung der Privatisierung der Autobahnen und des Schulbaus, 4. den Mindestlohn, den die SPD durch dauerhaftes Festschreiben auf niedrigem Niveau deutlich entwertete. Der Vertrauens- und Profilverlust, der durch die Missachtung der Arbeitnehmerinteressen entstanden ist, muss mit dem Neuanfang korrigiert werden. (…)

Rudolf Frey, Bad Schwartau