»Diese Massenentlassung nehmen wir nicht hin«

Der Dienstleistungskonzern Klüh hat den Auftrag zur Reinigung der Terminals am Düsseldorfer Flughafen verloren. Was bedeutet das für die Beschäftigten?

Klüh hat im Düsseldorfer Raum viele andere Objekte, und es kommen immer neue hinzu. Dennoch sollen die 168 dort beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen werden. Darunter sind Schwerbehinderte und sogar Betriebsratsmitglieder. Die Kolleginnen und Kollegen, die seit Jahren einen harten und guten Job machen, bangen jetzt um ihre Existenz. Viele sind seit etlichen Jahren am Airport, einige seit Jahrzehnten im Unternehmen. Viele Beschäftigte sind es leid, nach Ausschreibungen immer wieder neu in prekäre Arbeitsverhältnisse gedrängt oder in die Arbeitslosigkeit geschickt zu werden.

Der Betriebsrat hat bereits einen Interessenausgleich und womöglich auch einen Sozialplan für die Beschäftigten ausgehandelt, die von Entlassung bedroht sind. Warum sind Sie damit nicht zufrieden?

Mit der Mehrheit des Betriebsrats der Firma Klüh haben wir leider keine sehr enge Kooperation. Die uns bekannten Abfindungssummen aus den Kündigungsschreiben lassen vermuten, dass diese weit unter den gesetzlichen Möglichkeiten liegen. Das wäre für die entlassenen Reinigungskräfte katastrophal.

Die IG BAU hat einen Unterstützerkreis gegründet und Proteste angekündigt. Was sollen diese bewirken?

Es gibt Menschen, die sich mit dem Kampf der Beschäftigten um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze solidarisieren möchten. Diese haben wir in einem Unterstützerkreis zusammengebracht. Das sind Mitglieder anderer Gewerkschaften, aus einem migrantischen Arbeiterverband und politisch aktive Menschen. Solidarität ist wichtig und nötig. Es kann nicht sein, dass ein Konzern wie Klüh die Leute nach vielen Jahren im Unternehmen einfach auf die Straße setzt. Diese Massenentlassung nehmen wir nicht einfach hin.

Der Flughafenbetreiber wird sich auf die Position zurückziehen, er habe mit den Beschäftigungsverhältnissen seiner Dienstleister nichts zu tun. Warum trägt er Ihrer Ansicht nach dennoch eine Verantwortung für die Reinigungskräfte, die nun vor der Entlassung stehen?

Die Reinigungskräfte sind seit Jahren täglich am Standort, sie sind der Garant für Hygiene und Sauberkeit am Airport. Sie haben sich mit den Jahren spezialisiert. Sie kennen jede Ecke des Terminals und einige arbeiten sogar in Sicherheitsbereichen. Die Beschäftigten sehen sich als Teil des Flughafens, auch wenn sie kein Arbeitsverhältnis mit der Flughafen GmbH haben. Die Ausschreibungen sollten nicht dazu führen, dass am Ende die Beschäftigten die Zeche zahlen, indem sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Alle Akteure des Airports, vom Aufsichtsrat bis hin zur Geschäftsführung, sollten ihre soziale Verantwortung wahrnehmen.

Was fordern Sie von den beteiligten Firmen?

Von Klüh erwarten wir ein gleichwertiges Angebot zur Weiterbeschäftigung für möglichst viele Kolleginnen und Kollegen. Vom neuen Dienstleister Sasse erwarten wir eine Übernahme der Mitarbeiter – und zwar unter Berücksichtigung der bisherigen Beschäftigungszeit und mit allen Rechten aus dem vorherigen Arbeitsverhältnis. Unsere Forderung ist klar: Arbeit für alle 168 Beschäftigten. Von welchem Dienstleister auch immer, aber unbefristet. Dafür machen wir jetzt Druck, mit Protesten und öffentlichkeitswirksamen Aktionen.

Da solche Dienstleistungsverträge alle paar Jahre neu ausgeschrieben werden, haben die Beschäftigten der Firmen keine dauerhafte Jobsicherheit. Was muss an dieser Praxis grundsätzlich geändert werden?

Bei Ausschreibungen darf nicht nur nach dem niedrigsten Preis geschaut werden. Soziale Belange müssen berücksichtigt werden. Neue Dienstleister sollten verpflichtet werden, die bisher in dem Bereich tätigen Beschäftigten zu übernehmen. Außerdem sollten nur tariftreue Betriebe öffentliche Aufträge bekommen. Diese Betriebe müssen auch verpflichtet sein, die Mitbestimmung einzuhalten und keine Methoden des Union Busting anzuwenden.