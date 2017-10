Flugbetrieb zum Schleuderpreis

Protest der Beschäftigten vor einer Vorstandssitzung in Berlin (25. September) Foto: Paul Zinken/dpa

Die Pleite der Fluglinie Air Berlin hat weitere Auswirkungen für Kunden und Beschäftigte. Das Unternehmen bestätigte am Mittwoch eine Anfrage der Rheinischen Post, wonach 100.000 Reisen, die nach dem 28. Oktober datiert sind, verfallen werden. Am Sonntag wird der letzte Langstreckenflug der Airline landen. Zwei Wochen später hebt dann gar kein Flieger mehr ab. Die Reisenden bleiben auf ihren Kosten sitzen. Für 90 Prozent der gebuchten innereuropäischen Flüge werde es keine Erstattung geben, weil diese bereits vor dem 15. August – dem Tag, an dem Air Berlin Insolvenz angemeldet hatte – gebucht worden waren.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) kritisierte am Mittwoch zudem das Verhalten der Kaufinteressenten, die sich am Bieterverfahren und der Zerschlagung von Air Berlin beteiligen. In einem Brief der Air-Berlin-Geschäftsführung und des Insolvenzverwalters an die Mitarbeiter würden diese darauf hingewiesen, dass sie sich bei den Käufern neu auf die verbleibenden Stellen bewerben müssten. »Wir verurteilen dieses Ansinnen der Bieter scharf und fordern sie erneut auf, Übernahmeregelungen für die Beschäftigten zu schaffen«, erklärte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Christine Behle. »Die Unternehmen kaufen lukrative Anteile zum Schnäppchenpreis und kümmern sich nicht um die Menschen, die nach wie vor den Flugbetrieb bei Air Berlin mit großer Verantwortung und qualifizierter Arbeit aufrechterhalten.« Es gehe um die Zukunft von Beschäftigten, und um deren Familien so Behle. Sie forderte die Erwerber auf, sich nicht vor der sozialen Verantwortung zu drücken. Es könne nicht sein, dass sich die Air Berliner auf ihre eigenen Stellen neu bewerben müssten oder in die Arbeitslosigkeit geschickt werden, während sich die Unternehmen durch den Kauf von Maschinen und Slots bereichern würden.

Verdi werde nach der Bekanntgabe der Verkaufsentscheidung, die für den heutigen Donnerstag vorgesehen ist, unverzüglich zu Tarifverhandlungen mit den Käufern aufrufen. Die Politik und die neuen Besitzer seien aufgerufen, die von Verdi vorgeschlagene Transfergesellschaft einzurichten und hierfür ausreichende finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Bereitschaft des Senats von Berlin, Air-Berlin-Beschäftigte in die Verwaltung zu übernehmen, begrüßte die Gewerkschafterin.