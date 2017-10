Blockadeversuch gegen Castorschiff

Kernkraftgegner haben am Mittwoch am unteren Neckar versucht, einen Spezialtransport von hochradioaktivem Atommüll zu blockieren. Im baden-württembergischen Gundelsheim ketteten sich fünf Aktivisten auf einer Brücke mit Fahrradschlössern und Handschellen an ein Geländer. Nach Polizeiangaben bestand jedoch »keine Gefahr für den Transport«. Der Schubverband passierte die Neckarbrücke später. Er wird von einem massiven Polizeiaufgebot begleitet. (dpa/jW)