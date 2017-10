Das Kreuz mit der Demokratie

Mittlerweile auch in christlichen Krankenhäusern ein Thema: Arbeitskämpfe für mehr Personal Foto: Paul Zinken/dpa

Erstmals seit Bestehen der BRD legten gestern Pflegekräfte eines katholischen Krankenhauses die Arbeit nieder. Wie die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) mitteilte, traten Beschäftigte der Marienhausklinik im saarländischen Ottweiler in den Warnstreik.

Die Pflegekräfte der Marienhausklinik schlossen sich damit dem bundesweiten Kampf für mehr Personal in den Krankenhäusern an. Bereits am Dienstag waren Klinikmitarbeiter in vier Bundesländern dem Aufruf von Verdi gefolgt und für einen »Tarifvertrag Entlastung« in den Ausstand getreten (jW berichtete). In Ottweiler beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben am Mittwoch rund 50 Beschäftigte. Die Arbeitsniederlegung solle 24 Stunden andauern, sagte der zuständige Verdi-Gewerkschaftssekretär Michael Quetting der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Es ist alles andere als selbstverständlich, dass Pflegekräfte eines christlichen Krankenhauses ihr demokratisches Grundrecht zu streiken wahrnehmen. Schließlich sind die Einrichtungen der beiden großen Kirchen und ihrer Wohlfahrtsverbände Caritas und Diakonie weitestgehend demokratie- und mitbestimmungsfreie Zonen. Nach Rechtsauffassung der Kirchen gelten dort weder das Betriebsverfassungs- noch das Tarifvertragsgesetz, und auch das Streikrecht wird den mehr als eine Million abhängig Beschäftigten von ihren »Dienstgebern« abgesprochen. Auf dem sogenannten dritten Weg regeln diese Löhne und Arbeitsbedingungen in »Arbeitsrechtlichen Kommissionen« (AK) – ohne Beteiligung der Gewerkschaften. Auch Betriebsräte existieren in den christlichen Häusern nicht.

Entsprechend fielen die Reaktionen auf den Streik aus: Kirchliche Einrichtungen schlössen generell keine Tarifverträge mit Gewerkschaften, hatte die Leitung der Marienhausklinik bereits im Vorfeld erklärt. Kritik übte auch die »Dienstgeberseite« der AK des Caritasverbandes. Der dritte Weg lasse keinen Streik zu, sagte ihr Sprecher Norbert Altmann laut dpa. Es sei verantwortungslos, die Beschäftigten durch einen Ausstand arbeitsrechtlichen Risiken auszusetzen.