Kein Umdenken bei der SPD

In Umfragen liegt die SPD des amtierenden Ministerpräsidenten Stephan Weil derzeit knapp vor der CDU. Für die ­Fortführung ihres Bündnisses mit den Grünen wird es vermutlich dennoch nicht reichen Foto: Silas Stein/dpa

Am Sonntag wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Letzten Prognosen der Meinungsforschungsinstitute zufolge käme die SPD auf 33 Prozent, dicht gefolgt von der CDU mit 32 Prozent der Stimmen. Bündnis 90/Die Grünen liegen mit zehn Prozent gleichauf mit der FDP. Die Linke kann hoffen, die Fünfprozenthürde zu überwinden, während der Einzug der nationalistisch-neoliberalen AfD mit derzeit sieben Prozent Umfragewert sicher scheint.

Als vollkommen offen gilt also derzeit, wer als Gewinner aus der Wahl hervorgehen wird. Trotz des nun auch in Niedersachsen drohenden Rechtsrucks gab der amtierende SPD-Ministerpräsident Stephan Weil als Hauptziel aus, die Linkspartei aus dem Landtag fernzuhalten. Dies ist insofern verständlich, als die demokratischen Sozialisten in ihrem Wahlprogramm klare Kante gegen die von Weil betriebene Politik zeigen. Die Linke wolle hingegen mit ihrer »Politik Hoffnung machen auf eine andere Gesellschaft, in der Politik und Wirtschaft nicht mehr von den Interessen der Banken, Konzerne und Superreichen dominiert sind, sondern von den Bedürfnissen und Lebensinteressen der Mehrheit der Gesellschaft«, heißt es darin. Konkret spricht sich die Partei für eine gebührenfreie Erziehung und Bildung, die Wiederbelebung des sozialen Wohnungsbaus und einen preiswerten öffentlichen Verkehr ein. Die Beteiligung des Landes am skandalträchtigen Volkswagen-Konzern will Die Linke erhalten und »für den Einfluss auf die Geschäftspolitik« nutzen, zugunsten »regulärer Arbeitsplätze und zur Durchsetzung einer modernen, umweltschonenden Antriebstechnik«.

Auswirkungen dürfte die Landtagswahl auch auf die Bundespolitik haben. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die ersten Sondierungsgespräche zur Bildung einer »schwarz-gelb-grünen« Koalition (»Jamaika«) denn auch erst für die kommende Woche anberaumt. Die Sozialdemokraten müssen in Niedersachsen – nach Wahlschlappen im Bund, in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein im Mai dieses – Jahres eine neuerliche Niederlage fürchten. Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz hat vorsorglich angekündigt, auch in diesem Fall im Amt bleiben zu wollen. Dies ist offenbar nicht nur seiner Eitelkeit geschuldet, sondern auch der Tatsache, dass es der Partei an Persönlichkeiten fehlt, die geeignet wären, Spitzenämter zu übernehmen, und zugleich für einen ernsthaften politischen Neuanfang stünden.

An der SPD-Basis wächst derweil der Unmut über das Führungspersonal im Willy-Brandt-Haus und im Bundestag. So forderte die frühere Bundesvorsitzende der Jungsozialisten (Jusos), Franziska Drohsel, erst vor wenigen Tagen auf Facebook, die SPD müsse sich »grundlegend erneuern«. Sie sei »es leid, dass es trotz offenkundig verheerend werdender Entwicklungen in dieser Partei dennoch immer und immer einfach so weitergeht«, monierte Drohsel. Es sei »nicht mit ein bisschen Kosmetik, Hemdsärmeligkeit und Prosa getan«. Vielmehr müsse die SPD die »nicht privilegierten Menschen in den Mittelpunkt stellen«.

Wahlkampfabschluss der Linken heute, 16 Uhr, in Hannover (Steintor)