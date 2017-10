Unter Belagerung

Die Sicherheitskrise in Rio de Janeiro hält an. In der Favela Rocinha unterstützen Hunderte Soldaten eine Operation der Polizei im »Drogenkrieg« (Foto vom Mittwoch, Ortszeit). Gesucht wird nach Waffen, Drogen und Kriminellen. Seit Dienstag ist der Stadtteil im Süden der brasilianischen Metropole vom Militär faktisch abgeriegelt, das auch in den Straßen patrouilliert und den Luftraum überwacht. Mehrere Verdächtige wurden seitdem festgenommen, 50 Kilogramm Marihuana konfisziert. Schießereien von Polizei und Banden fordern in Rio auch unter Unbeteiligten immer wieder Todesopfer. (pst)