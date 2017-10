Lasst es uns jetzt tun

»Es gibt nicht wirklich einen guten Zeitpunkt«, Doc Rivers von den L. A. Clippers Foto: Kelvin Kuo/AP Photo/dpa

»Respektiert unsere Flagge und unser Land!« twitterte US-Präsident Donald Trump mehr als einmal an American-Football-Spieler, die zur US-Hymne knietzen. Als erster hatte im August 2016 ein Quarterback der San Francisco 49ers auf diese Weise gegen rassistische Polizeigewalt protestiert, Colin Kaepernick. Bald darauf war er vereinslos und ist es geblieben. Aber landesweit sind Tausende Schüler, Studenten, afroamerikanischen Polizisten seinem Beispiel gefolgt und immer wieder auch Footballteams.

Trump hatte Ende September in Alabama die Football-Team-Besitzer zum Eingreifen aufgefordert: »›Nehmt den Hurensohn vom Feld. Weg damit! Er ist gefeuert!« polterte er in Huntsville unter tosendem Applaus. Basketballer Stephen Curry nahm das zum Anlass, einen Entschluss seines Teamkollegen bei den Golden State Warriors, Kevin Durant, zu bekräftigen. Die beiden überragten in der vergangenen Saison, holten den Meistertitel gegen die Cleveland Cavaliers um LeBron James. Üblicherweise wird der NBA-Meister vom Präsidenten im Weißen Haus empfangen. »Ich würde nicht kommen«, hatte Durant im August erklärt. »Ich habe keinen Respekt vor dem Mann, der gerade im Oval Office sitzt.« Nun erklärte Curry: »Indem wir handeln und nicht dort hingehen, können wir hoffentlich Veränderungen anregen«. Der Tweet von Trump kam prompt (Digital first, Bedenken second): »Einladung zurückgezogen.« LeBron James hielt diese Reaktion für unangemessen. »Du Penner«, twitterte er zurück. »Stephen Curry hat schon gesagt, dass er nicht kommt. Also gibt es keine Einladung. Ins Weiße Haus zu kommen, war eine große Ehre, bis du aufgetaucht bist.«

Wenn nun am Dienstag (Ortszeit) die neue NBA-Saison beginnt, spricht vieles für eine Titelverteidigung durch Durant und Curry, einiges auch für LeBron James’ achten Finaleinzug in Folge. Aber die Frage ist: Wird jemand während der Hymne knien? Die Liga wies die 30 Teams in einem Memo am 29. September darauf hin, dass alle Spieler vertraglich dazu verpflichtet sind, während der Nationalhymne zu stehen. Kein Team habe »Entscheidungsfreiheit, diese Regel zu brechen«. Sollte »ein Spieler oder Trainer sich nicht zur Hymne erheben«, werde man »über mögliche Sanktionen entscheiden«. NBA-Spieler sind auf viele Weisen vertraglich gebunden, letztlich aber Angestellte der Liga. Curry und Co. werden deren Vorgaben wohl erst einmal Folge leisten. Auf einer China-Reise seines Klubs nannte Curry den Hymnenprotest zuletzt »kontraproduktiv«. Spieler sollten sich lieber aktiv in der Gesellschaft engagieren. Und in der unmittelbaren Vorbereitung (»Preseason«) auf die Saison blieb während der Hymne niemand auf der Bank sitzen oder ging auf die Knie. Die Spieler der Golden State Warriors, Denver Nuggets, Los Angeles Lakers und Minnesota Timberwolves verhakten die Arme ineinander, dabei blieb es.

Es gibt Leute, denen das zuwenig sein könnte. Zum Beispiel Doc Rivers, Trainer der Los Angeles Clippers. »Im Endeffekt protestieren diejenigen, die während der Nationalhymne knien, gegen die Behandlung im Land«, erklärte er.»Es gibt nicht wirklich einen guten Zeitpunkt für einen Protest. Aus diesem Grund sage ich: Lasst es uns jetzt tun.« Vielleicht lässt sogar Curry sich noch umstimmen. Eine Geldstrafe könnte er verschmerzen. Sein neuer Vertrag mit den Warriors soll ihm 201 Millionen Dollar (170 Millionen Euro) in den kommenden fünf Jahren garantieren. Und in sportlicher Hinsicht spielt sein Team ohnehin in einer eigenen Liga. »Es gibt Golden State, und es gibt den Rest«, sagt Doc Rivers.

Der frühere NBA-Superstar Michael Jordan, heute Besitzer der Charlotte Hornets, war da im Interview mit dem Magazin Cigar Aficionado sogar noch etwas milder im Urteil: »Du hast ein oder zwei Teams, die großartig sein werden, und 28 weitere Teams, die Müll sein werden.«